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بيكيه: رحيل ميسي لا يقلقني.. ويجب غلق صفحة نيمار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



علق الإسباني جيرارد بيكيه نجم برشلونة، على إمكانية مغادرة زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي للفريق الكتالوني.



وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن ميسي يمتلك بندًا في عقده يسمح له بالرحيل عن برشلونة إلى خارج أوروبا في نهاية شهر يونيو/حزيران من كل عام.


وقال بيكيه في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية " أعرف أن هناك بندًا في عقد ميسي يسمح له بالرحيل في الوقت الذي يريده".


وأضاف "لكننا نعرف جيدًا مدى التزام ليونيل ميسي مع البارسا. لست قلقًا على الإطلاق بشأن أن البرغوث لديه حق أن يقرر مصيره بيده".


وتابع "كان هناك الكثير من الروايات حول صفقة نيمار في الميركاتو الصيفي المنصرم، ولكن يجب علينا الآن أن نغلق هذه الصفحة".


وواصل بيكيه "استمرار الميركاتو في إسبانيا حتى الجولة الثالثة من عمر الليجا، هو أمر أشبه بالهراء".


وأتم "الابتعاد عن المنتخب؟ لقد كان ذلك قراري، حيث إنه حان وقت التركيز مع برشلونة فقط، ولكن أتمنى تتويج منتخب إسبانيا بلقب يورو 2020".


وعن تطوير الكرة الإسبانية وتعزيز مكانتها حول العالم، قال بيكيه إن الحل الوحيد لتحقيق ذلك هو إقامة مباريات من المسابقات الرسمية بالخارج.


وقال بيكيه بشأن إمكانية إقامة مباراة من الليجا في الولايات المتحدة بهدف الترويج لكرة القدم الإسبانية: "هذا أمر تمت مناقشته وفي النهاية لم ينجح".


وأضاف صاحب الـ 32 عاما من مدينة نيويورك حيث يقدم بطولة كأس ديفيز للتنس في حلتها الجديدة، ممثلا لشركته "كوزموس ": "لا أعرف هل يجب أن تكون مباراة من الدوري أو مسابقة أخرى رسمية ولكن أشعر أنه في المستقبل لا يوجد حل سوى هذا، إذا كانت كرة القدم الإسبانية تريد التوسع بشكل أكبر".




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