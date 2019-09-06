مجهولون, يخربون, ويحطمون, شواهد, قبور, في, المقبرة, الشمالية, للمدينة, واستنكار, عارم, من, قبل, الاهالي,

هذا واستنكر اهالي المدينة مثل هذه الأعمال الاجرامية مؤكدين أنها تتنافى مع قيم ومبادئ الدين كما ودعوا مرتكبي الإعتداء الى أن يتقوا الله في ممارساتهم التي وصلت الى الاعتداء على قبور الموتى .

تعرضت بعض القبور بالمقبرة الشمالية بمدينة طمرة لحادث اعتداء وتخريب حيث حطم مجهولون شواهد القبور وفاموا بعمليات تخريب للقبور.

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