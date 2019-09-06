مجهولون, يخربون, ويحطمون, شواهد, قبور, في, المقبرة, الشمالية, للمدينة, واستنكار, عارم, من, قبل, الاهالي,

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قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح اليوم...
اليوم الجمعة 2019/09/06: يكون الجو صيفياً عادياً ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة...
قبل الروايات التوراتية كانت هذه الشجرة ولا زالت تنتقل ملكيتها من جيل فلسطيني...
أعلن الدكتور يوسف عواودة رئيس المجلس في كفركنا عن إطلاق صندوق المنح للطلاب...
شارك مساء اليوم الخميس كل من النائب عيساوي فريج وستاف شفير و زينب ابو سويد من...
وجه رئيس الدولة رؤوفين رفلين من طرف خفي انتقادا الى رئيس الوزراء بنيامين نتياهو،...
لاحقاً للبيان الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 30/8/2019 في قضية وفاة المرحومة اسراء...
اعلنت الشرطة اليوم الخميس عن اختفاء اثار الشابة جهاد زهير 18 عاما من مجد الكروم منذ...
مركز السلطات المحلية في اسرائيل يولي اهمية منذ سنوات طويلة لقضية الحداثة...
شب عصر اليوم الخميس حريق كبير في مخزن للزيوت في المدخل الشمالي لميناء حيفا...