تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-06 11:15:52 مجهولون يخربون ويحطمون شواهد قبور في المقبرة الشمالية للمدينة واستنكار عارم من قبل الاهالي |  2019-09-06 11:11:22 المطران عطا الله حنا : نطالب برفع الحصار عن اهلنا في قطاع غزة الذي اضحى اكبر سجن في العالم |  2019-09-06 11:08:20 محكمة أوروبية تلغي إدراج حماس والقسام بقوائم الإرهاب |  2019-09-06 09:11:33 بوتين حذر بوش من هجوم إرهابي قبل يومين من 11 سبتمبر!! |  2019-09-06 09:10:34 ارتفاع حصيلة ضحايا اعصار "دوريان" في البهاما إلى 30 |  2019-09-06 06:13:23 فوز فلسطين في تصفيات مونديال 2022 |  2019-09-06 06:13:23 فوز فلسطين في تصفيات مونديال 2022 |  2019-09-06 05:52:04 الطقس: لا يطرأ أي تغير على درجات الحرارة |  2019-09-06 05:50:38 تركيا تستدعي سفير لبنان بعد تعليق لوحة "انتوا كمان انضبوا" على سفارتها ببيروت |  2019-09-06 00:01:56 طهران توقف جميع التزاماتها في الاتفاق النووي |  2019-09-05 22:11:16 أوين: جيرارد كان أقوى من إدارة ليفربول |  2019-09-05 22:08:08 مجلس كفركنا يعلن عن تأسيس أضخم صندوق للمنح الطلابية في المجالس العربية |  2019-09-05 22:05:50 حلقات انتخابية ناجحة للنائب عيساوي فريج- ميرتس في رهط‎ |  2019-09-05 19:34:37 شهادات عار |  2019-09-05 19:29:53 المحامي زكي كمال ل»الصنارة»: نتنياهو يسعى الى تحويل الصراع مع الفلسطينيين |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مجهولون يخربون ويحطمون شواهد قبور في المقبرة الشمالية للمدينة واستنكار عارم من قبل الاهالي



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تعرضت بعض القبور بالمقبرة الشمالية بمدينة طمرة لحادث اعتداء وتخريب حيث حطم مجهولون شواهد القبور وفاموا بعمليات تخريب للقبور.



هذا واستنكر اهالي المدينة مثل هذه الأعمال الاجرامية مؤكدين أنها تتنافى مع قيم ومبادئ الدين كما ودعوا مرتكبي الإعتداء الى أن يتقوا الله في ممارساتهم التي وصلت الى الاعتداء على قبور الموتى .




كلمات متعلقة

مجهولون, يخربون, ويحطمون, شواهد, قبور, في, المقبرة, الشمالية, للمدينة, واستنكار, عارم, من, قبل, الاهالي,

تابعونــا

المطران عطا الله حنا : نطالب برفع الحصار عن اهلنا في قطاع غزة الذي اضحى اكبر سجن في العالم المطران عطا الله حنا : نطالب برفع الحصار عن اهلنا في قطاع غزة الذي اضحى اكبر سجن في العالم 2019-09-06 | 11:11:22

قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح اليوم...

الطقس: لا يطرأ أي تغير على درجات الحرارة الطقس: لا يطرأ أي تغير على درجات الحرارة 2019-09-06 | 05:52:04

اليوم الجمعة 2019/09/06: يكون الجو صيفياً عادياً ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة...

أقدم شجرة زيتون في العالم توجد في فلسطين, عمرها 5500 عام حسب تقدير الخبراء اليابانيين أقدم شجرة زيتون في العالم توجد في فلسطين, عمرها 5500 عام حسب تقدير الخبراء اليابانيين 2019-09-05 | 23:01:01

قبل الروايات التوراتية كانت هذه الشجرة ولا زالت تنتقل ملكيتها من جيل فلسطيني...

مجلس كفركنا يعلن عن تأسيس أضخم صندوق للمنح الطلابية في المجالس العربية مجلس كفركنا يعلن عن تأسيس أضخم صندوق للمنح الطلابية في المجالس العربية 2019-09-05 | 22:08:08

أعلن الدكتور يوسف عواودة رئيس المجلس في كفركنا عن إطلاق صندوق المنح للطلاب...

حلقات انتخابية ناجحة للنائب عيساوي فريج- ميرتس في رهط‎ حلقات انتخابية ناجحة للنائب عيساوي فريج- ميرتس في رهط‎ 2019-09-05 | 22:05:50

شارك مساء اليوم الخميس كل من النائب عيساوي فريج وستاف شفير و زينب ابو سويد من...

رفلين: فوجئتُ بعدم إعادة نتنياهو كتابة التكليف بتشكيل الحكومة رفلين: فوجئتُ بعدم إعادة نتنياهو كتابة التكليف بتشكيل الحكومة 2019-09-05 | 18:00:13

وجه رئيس الدولة رؤوفين رفلين من طرف خفي انتقادا الى رئيس الوزراء بنيامين نتياهو،...

النيابة - تقدم كبير بالتحقيق في قضية اسراء غريب واعتقال 3 اشخاص بانتظار نتائج تقرير الطب الشرعي النهائي النيابة - تقدم كبير بالتحقيق في قضية اسراء غريب واعتقال 3 اشخاص بانتظار نتائج تقرير الطب الشرعي النهائي 2019-09-05 | 15:17:40

لاحقاً للبيان الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 30/8/2019 في قضية وفاة المرحومة اسراء...

اختفاء اثار الشابة جهاد زهير 18 عاما من مجد الكروم اختفاء اثار الشابة جهاد زهير 18 عاما من مجد الكروم 2019-09-05 | 15:04:27

اعلنت الشرطة اليوم الخميس عن اختفاء اثار الشابة جهاد زهير 18 عاما من مجد الكروم منذ...

رؤساء سلطات محلية في زيارة عمل للصين رؤساء سلطات محلية في زيارة عمل للصين 2019-09-05 | 14:31:36

مركز السلطات المحلية في اسرائيل يولي اهمية منذ سنوات طويلة لقضية الحداثة...

حريق كبير في مخزن للزيوت على مدخل ميناء حيفا حريق كبير في مخزن للزيوت على مدخل ميناء حيفا 2019-09-05 | 14:28:33

شب عصر اليوم الخميس حريق كبير في مخزن للزيوت في المدخل الشمالي لميناء حيفا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مقتل عوض نعيمة اطلاق نار قرية المكر شاب يحمل بندقية مصرع شرطة ضلوعه طعن القدس باب الاسباط عربي شاب يهودي عملية مسيرة عيد الميلاد المجيد الناصرة الشجرة اصاءة مدينة البشارة تستعد 4 قتلى انقلاب جرار زراعي عمال اشخاص بني النعيم شرقي الخليل حادث طرق أبو كف مخدرات دفيئة مركز شرطة النقب ماريخوانا الكشف ضبط شرطة ساحة منزل قرية سخنين بيتار القدس ستاد تيدي القدس مباراة لاعبو فريق شرطة استعدادات الليلة لثلاثاء اضراب عام شامل الوسط العربي يشمل المدارس المتابعة قرار الالتزام مظاهرة قطرية سخنين فرقة دواوين غزة معبر ايرز حفل تقيم احتجاجا منعها دخول القدس اسرائيل المحتلة زيود السجن علاء ام الفحم 25 عاما محكمة عقوبة دهس محاولة قتل جنود مواطنين يهود كلب معلق على عامود ام الفحم عامود وادي عارة جرو الرفق بالحيوان جمعية طلعة العذراء حيفا مسيرة سنوية البطريرك فؤاد طوال ستيلا مارس تمديد اعتقال اسراء عابد . الناصرة العفولة سكين طعن خلفية امنة جنائية محمد ابو ربيع حادث شفاعمرو دراجة نارية مصرع زفولون الشاب سائق بني ربيعة مدرسة رأس العامود للبنات الشاملة تحتفل تخريج الفوج الرابع من طالباتها القدس الفتى محمد خطيب دهس حادث متأثرا جراحه وفاة مصرع قلنسوة الطيرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com