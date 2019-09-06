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المطران عطا الله حنا : نطالب برفع الحصار عن اهلنا في قطاع غزة الذي اضحى اكبر سجن في العالم



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قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح اليوم بأننا نناشد ونطالب المجتمع الدولي وكافة ذوي النيات الصادقة والارادة الطيبة بأن يعملوا من اجل رفع الحصار عن اهلنا في قطاع غزة حيث يعيش اكثر من مليوني انسان في ظل حصار ظالم ادى الى كثير من المآسي الانسانية والاجتماعية في القطاع الذي اضحى بفعل الحصار اكبر سجن في العالم .



لا يجوز ان تستمر هذه المأساة الانسانية في قطاع غزة ونحن وبشكل يومي نتلقى الاتصالات والرسائل من اهلنا هناك والذين يصفون لنا اوضاعهم والمآسي الانسانية والاجتماعية التي يعانون منها ، ناهيك عن ذوي الاحتياجات الخاصة الذين فقدوا بعضا من اعضائهم بسبب العدوان الاسرائيلي المستمر والمتواصل .


لقد اضحت الحياة في قطاع غزة شبيهة بالكابوس فالفقر والبؤس منتشر في كل مكان ناهيك عن مظاهر الجوع وسوء التغذية اما الاطفال فحدث ولا حرج فهم محرومون من ممارسة طفولتهم .


ان ما يحدث في قطاع غزة في ظل الحصار وفي ظل الاعتداءات الاسرائيلية لا يمكن ان يستوعبه او ان يقبله اي عقل بشري .


نداءنا نوجهه الى كل اصدقاءنا في سائر ارجاء العالم وكذلك الى كافة المنظمات والهيئات الدولية الحقوقية بضرورة ان يلتفتوا الى اهلنا في القطاع المحاصر.


ان الحصار الظالم يجب ان يزول لكي يعيش اهلنا هناك بصورة طبيعية ويتمكنوا من الانتقال من مكان الى مكان بحرية ، كما اننا نرفض سياسة العقاب الجماعي فما ذنب اهلنا في غزة لكي يعاقبوا ولكي يعاملوا بهذه الطريقة التي لا تمت بصلة الى اي قيم انسانية او اخلاقية .


اننا متضامنون مع اهلنا في غزة وسنبقى كذلك فأهل غزة يستحقون ان يعيشوا بشكل افضل واطفال غزة يستحقون ان يمارسوا طفولتهم فكفانا ظلما وحصارا وامتهانا للكرامة الانسانية في قطاع غزة الحبيب.


وقد جاءت كلمات سيادة المطران هذه لدى استقباله وفدا من منظمة حقوق الانسان في جنيف والذين توجهوا بعدئذ مباشرة الى قطاع غزة .




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