محكمة, أوروبية, تلغي, إدراج, حماس, والقسام, بقوائم, الإرهاب,

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أكد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، جورج بيبي، في كتابه "الفخ...
تواصل حصيلة ضحايا الإعصار "دوريان" في جزر البهاما الارتفاع، حيث وصلت إلى 30، وفقما...
أعلنت تركيا، أنها استدعت السفير اللبناني لديها، احتجاجا على الإساءة للعلم...
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران أوقفت، الخميس، جميع التزاماتها بموجب...
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ان هدف بلاده التوصل الى حل الدولتين...
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن بلاده ستصنع صواريخ جديدة...
أكدت "فيسبوك"، أن مئات الملايين من أرقام هواتف مستخدمي تطبيقها قد كشفت في قاعدة...
أكد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة ان السلطة الفلسطينية قررت التوجه الى...
اعترفت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها عرضت ملايين الدولارات على قبطان ناقلة...
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن بنيامين نتنياهو سيزور...