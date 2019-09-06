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محكمة أوروبية تلغي إدراج حماس والقسام بقوائم الإرهاب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قال المحامي خالد الشولي إن المحكمة الأوروبية اتخذت قرارًا مهمًا لصالح حركة "حماس".



وأضاف الشولي أن "المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورج قضت لصالح حماس، في الجلسة العلنية التي عقدت في الرابع من أيلول الجاري، فيما يتعلق بقرارات ومراسيم تتعلق بإدراج حماس وجناحها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام على قوائم الإرهاب".


وتابع بأنه في القضية المنظورة أمام المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورج الخاصة بالقرارات الصادرة عن المجلس أرقام 2018/475 و2018/1084 والمراسيم الصادرة عنه أرقام 2018/468 و2018/1071، الخاصة بإعادة إدراج حماس وحماس-عزالدين القسام على قوائم الإرهاب، حكمت أن هذه القرارات والمراسيم لاغية فيما يتعلق بحماس، بما فيها حماس -عزالدين القسام".



ورغم أن الحكم الجديد ألغى القرارين شكلا، لكنه لا يشمل القرارات الصادرة في عام 2019، التي لم يتم الطعن عليها.




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