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أطعمة تحمي الجلد من أضرار الشمس وتكافح الشيخوخة!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعلم الجميع أنه يجب وضع واق من أشعة الشمس للحماية من أضرارها، لكن بعض الخبراء يعتقدون أن هناك طرقا أخرى يمكن من خلالها حماية نفسك من هذه الأضرار، بما في ذلك تناول بعض الأطعمة.



ويشير الخبراء إلى أن هناك بعض الأطعمة تحتوي على مواد غذائية تساعد البشرة على إصلاح وتجديد نفسها، ويتناقص عدد من المواد المضادة للأكسدة في الدم عندما تتعرض البشرة لأشعة الشمس، لذلك من المهم التأكد من وجود هذه العناصر الغذائية بشكل ثابت في نظامك الغذائي.


وتقول أماندا فون ديم هاجن، أخصائية البشرة في مؤسسة Glo Skin Beauty في المملكة المتحدة: "في حين أن السلطة ليست بديلا عن واقي الشمس، لكن بعض الأطعمة على وجه الخصوص يمكن أن تضيف حماية داخلية ضد لسعات الشمس والتجاعيد على المستوى الخلوي".


وهناك الكثير من المكونات التي يمكن استهلاكها من الطعام الذي يحمل تأثيرات وقائية مختلفة، وتتعلق معظم الآليات بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للشيخوخة في الأطعمة التي تكافح تلف الجلد بطرق مختلفة.


وفيما يلي أهم الأطعمة التي تقترحها أماندا فون ديم هاجن، والتي تقول إنها تساعد في درء أضرار أشعة الشمس:


1-فطر Crimini :


وهو فطر بني داكن صالح للأكل، يحتوي على واحد من أعلى عناصر السيلينيوم، وهذه المعادن ضرورية لصنع أحد مضادات الأكسدة الأكثر فعالية في الجسم، وهي "الغلوتاثيون بيروكسيديز" التي تحارب المركبات الضارة المسماة الجذور الحرة التي تتشكل في الجلد أثناء التعرض لأشعة الشمس.


كما أن هذا الفطر يعد مصدرا كبيرا للفيتامينات "ب" وهي ضرورية لإنشاء خلايا بشرة جديدة ذات مظهر شبابي.



2-الرمان:


يحتوي الرمان على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ووجد العلماء أنه يقدم فوائد مضادة لالتهابات الجلد.


واكتشفوا أيضا أن المغذيات الموجودة في الرمان يمكن أن تقلل من قدرة الأشعة فوق البنفسجية على التسبب بتلف خلايا الجلد.


ويعمل زيت بذور الرمان على الحماية من سرطان الجلد بفضل حمض الإيلاجيك، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تحتوي على كميات كبيرة من البوليمرات في الرمان والتي وجدت الأبحاث أنها تمنع نمو أورام الجلد.


3-الكرز:


يعد الكرز أفضل مصدر للميلاتونين المضاد للأكسدة، وهو هرمون يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، واكتشف الباحثون أنه يساعد على ترميم البشرة التي تحرقها الشمس لأنها تحفز نمو خلايا الجلد الجديدة.


كما أن الكرز يعد مصدرا كبيرا لفيتامين "سي" وهو ضروري لبناء الكولاجين.


4-طماطم:


تمتلئ الطماطم بمضادات الأكسدة التي تدعى الليكوبين، والتي تحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، كما أنها مضادة للالتهابات ما يعني تلطيف أي احمرار ناتج عن البقاء فترة طويلة تحت أشعة الشمس.


5-الجزر:


يمتلئ الجزر بالبيتا كاروتين وهي مادة لا تحمي فقط من أضرار أشعة الشمس ولكن يمكنها أن تساعد أيضا في إصلاحها لأنها تتميز بخصائص واقية من الشمس.


كما أن الجزر يحتوي على البيوتين، وهو نوع من فيتامين "ب" الذي يعزز الشعر الصحي ونمو الأظافر بسرعة.




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