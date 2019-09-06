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فوز فلسطين في تصفيات مونديال 2022



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انتزع المنتخب الفلسطيني، الخميس، أول ثلاث نقاط له في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام بقطر عام 2022.



وتغلب المنتخب الفلسطيني على ضيفه الأوزبكي بهدفين دون رد في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.


وأحرز ثنائية فلسطين، عدي الدباغ وإسلام البطران في الدقيقتين 60 و84.


بذلك، تتصدر فلسطين الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن اليمن وسنغافورة، وأخيرًا أوزبكستان بلا رصيد من النقاط. 




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