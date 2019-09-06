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تركيا تستدعي سفير لبنان بعد تعليق لوحة "انتوا كمان انضبوا" على سفارتها ببيروت



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلنت تركيا، أنها استدعت السفير اللبناني لديها، احتجاجا على الإساءة للعلم التركي عند مبنى السفارة التركية ببيروت.



وقالت الخارجية التركية، في بيان، الخميس، إنها استدعت السفير اللبناني في أنقرة، غسان المعلم، احتجاجا على "المظاهرة الاستفزازية" والاعتداء على السفارة التركية في العاصمة اللبنانية بيروت، صباح اليوم.


وكانت مجموعة مؤيدة للرئيس اللبناني، ميشال عون، قامت صباح اليوم بتعليق لوحة كبيرة على سور السفارة، كتب عليها "انتوا كمان انضبوا" مع صورة للعلم التركي برفقة جمجمة بشرية.


والثلاثاء الماضي، استدعت بيروت، السفير التركي، لاستيضاح البيان الصادر عن أنقرة، حول تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون، انتقد فيها "الحقبة العثمانية".


والاثنين، ردت الخارجية اللبنانية، على بيان الخارجية التركية، "استهجنت خلاله التعرض لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون أثناء خطابه بمناسبة بدء سنة المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير".




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