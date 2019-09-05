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أقدم شجرة زيتون في العالم توجد في فلسطين, عمرها 5500 عام حسب تقدير الخبراء اليابانيين



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قبل الروايات التوراتية كانت هذه الشجرة ولا زالت تنتقل ملكيتها من جيل فلسطيني لآخر' شجرة الولجة غربي مدينة بيت لحم تحكي قصتها.




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