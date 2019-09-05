أقدم, شجرة, زيتون, في, العالم, توجد, في, فلسطين,, عمرها, 5500, عام, حسب, تقدير, الخبراء, اليابانيين,

قبل الروايات التوراتية كانت هذه الشجرة ولا زالت تنتقل ملكيتها من جيل فلسطيني لآخر' شجرة الولجة غربي مدينة بيت لحم تحكي قصتها.

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