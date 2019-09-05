أوين:, جيرارد, كان, أقوى, من, إدارة, ليفربول,

علق مايكل أوين، أسطورة ليفربول ومانشستر يونايتد، على مسيرة زميله السابق في الريدز، ستيفن جيرارد.

وكتب أوين في سيرته الذاتية "أشك بشدة في أن جيرارد كان يريد الانتقال للعب بالدوري الأمريكي في عام 2015".وأضاف "سمعت أن إدارة النادي الإنجليزي أرادت أن تطيح به خارج ملعب أنفيلد قبل ذلك بعامين".وتابع أوين "أنا متأكد أن جيرارد كان يفضل إنهاء مسيرته في ليفربول، حيث كان سيشارك في عدد قليل من المباريات إلى أن يتم دمجه بالجهاز الفني للفريق".وختم أوين حديثه بقوله "حدث الاستغناء عن جيرارد ولكن في وقت متأخر، وذلك لأن ستيفن بات رمزًا ومصدر قوة في النادي. إنه كان أقوى من الإدارة".