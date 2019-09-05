أوين:, جيرارد, كان, أقوى, من, إدارة, ليفربول,

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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بإمكانه فسخ...
أعلن الألمانى يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، قائمة فريقه التي ستخوض منافسات...
قال مهاجم برشلونة، لويس سواريز، إنه مر بفترة صعبة للغاية، عقب الخسارة المدوية...
أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، مدة إيقاف الويلزي...
واصل نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إثارة الجدل بنشر رسالة غامضة خلال...
تفوق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو...
ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس مهتم بضم لاعب وسط جديد، في فترة الانتقالات الصيفية...
كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأربعاء، عن كواليس الميركاتو الصيفي بشأن مفاوضات...
بعد فشل الصفقة التي كان من المنتظر أن تكتمل خلال فترة الانتقالات الصيفية، ينتظر...
أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية عبر مصادرها، أن النجم البرازيلي نيمار يشعر بالإحباط...