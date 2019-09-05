مجلس, كفركنا, يعلن, عن, تأسيس, أضخم, صندوق, للمنح, الطلابية, في, المجالس, العربية,

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قبل الروايات التوراتية كانت هذه الشجرة ولا زالت تنتقل ملكيتها من جيل فلسطيني...
شارك مساء اليوم الخميس كل من النائب عيساوي فريج وستاف شفير و زينب ابو سويد من...
وجه رئيس الدولة رؤوفين رفلين من طرف خفي انتقادا الى رئيس الوزراء بنيامين نتياهو،...
لاحقاً للبيان الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 30/8/2019 في قضية وفاة المرحومة اسراء...
اعلنت الشرطة اليوم الخميس عن اختفاء اثار الشابة جهاد زهير 18 عاما من مجد الكروم منذ...
مركز السلطات المحلية في اسرائيل يولي اهمية منذ سنوات طويلة لقضية الحداثة...
شب عصر اليوم الخميس حريق كبير في مخزن للزيوت في المدخل الشمالي لميناء حيفا...
"دولة اسرائيل تعاني مشكلة كبيرة وحقيقية فهي تفتقر الى ثقافة السلطة او الثقافة...
جرائم القتل تقع في المجتمعات ولكنها تتفاوت في اعدادها من مجتمع لاخر وتختلف...
احتل الجواز السفر الفلسطيني المركز الـ84، ضمن ترتيب الجوزات عالمياً حسب تصنيف...