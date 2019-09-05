مجلس, كفركنا, يعلن, عن, تأسيس, أضخم, صندوق, للمنح, الطلابية, في, المجالس, العربية,

أعلن الدكتور يوسف عواودة رئيس المجلس في كفركنا عن إطلاق صندوق المنح للطلاب الجامعيين وطلاب المعاهد العليا من كفركنا للسنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ برأس مال يصل قرابة ٢ مليون شيكل، المبلغ الذي يعتبر الأضخم بين المجالس العربية.

ويشتمل الصندوق على مسارين: مسار أول وهو بالمشاركة مع "مفعال هبايس" و"بيرح" وهو عبارة عن ١٠٠ منحة بمبلغ ١٠،٠٠٠ شيكل لكل منحة بما مجموعه مليون شيكل ويتم التقدم لها من قبل الطالب بالتوجه المباشر ل"بيرح" وحسب شروطها والتي منها أن يكون الطالب ملتحقا بأحد المعاهد التعليمية المعترف بها من قبل مجلس التعليم العالي في البلاد وأن يقدم ساعات تطوعية للمجتمع.أما المسار الثاني فهو لطلاب اللقب الأول فما فوق الذين يدرسون في معاهد معترف بها في البلاد والخارج ويتم التقدم لها فقط من خلال الدخول لموقع المجلس المحلي على الانترنت وإرسال كل المستندات المطلوبة. سيتم فحص الطلبات من قبل لجنة أقيمت خصيصا لهذا الغرض وهي مكونة من مندوبي جمهور وأعضاء مجلس محلي إضافة لمدير قسم المعارف ومدير قسم الشؤون الاجتماعية وستعمل هذه اللجنة وفق معايير واضحة وبشفافية مطلقة.تجدر الإشارة إلى أن مجلس كفركنا المحلي وضع رؤية للسنوات القادمة للنهوض بالتربية والتعليم وتحقيق تميز بهذا المجال الهام.