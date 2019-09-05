حلقات, انتخابية, ناجحة, للنائب, عيساوي, فريج-, ميرتس, في, رهط‎,

شارك مساء اليوم الخميس كل من النائب عيساوي فريج وستاف شفير و زينب ابو سويد من المعسكر الديمقراطي في حلقات انتخابية ناجحة في رهط.

وشارك قرابة مئتي شخص في الحلقة التي استضافها الدكتور مازن ابو صيام وعدد شبيه لدى فرحان القريناوي.وتحدث النائب فريج حول اهمية الشراكة العربية- اليهودية والعمل سويةً لصالح المجتمع العربي من اجل ايجاد حلول للمشاكل الحارقة التي يعاني منها منذ سنوات، ولعل اهمها فقدان الأمن والأمان الشخصي وتفشي الجريمة وهدم البيوت والتعليم العربي، وغيرها من المشاكل.وناشد النائب فريج الجمهور عدم التردد واخذ الحق بالتصويت رجالا ونساء على حد سواء.