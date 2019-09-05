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عقد ميسي يسمح له بالرحيل فجأة عن برشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بإمكانه فسخ عقده مع برشلونة، في نهاية أي موسم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة (آل باييس) الإسبانية، فإن "البرغوث" لن يكون مضطرا للانتظار حتى صيف 2021، عندما سينتهي عقده الحالي مع البارسا، حيث أنه بإمكانه فسخ العقد في نهاية كل شهر يونيو/حزيران، والذي كان قد وقع عليه في 2017.
وسيعتمد فسخ العقد فقط على ميسي، قائد برشلونة، الذي جدد عقده مع البلوجرانا 8 مرات منذ 2005.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصدر من داخل برشلونة "اتفقنا على منحه القرار حال رغبته في التوقف عن الاستمرار مع الفريق، في نهاية كل موسم.. هكذا اتفق الطرفان".
وأوضحت أن هذا الشرط في العقد، يسمح لميسي (32 عاما) بالرحيل عن برشلونة، طالما كان ذلك خارج أوروبا، حال رغبته في إنهاء مشواره بالأرجنتين.
عقد ميسي يسمح له بالرحيل فجأة عن برشلونة




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