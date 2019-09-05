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رفلين: فوجئتُ بعدم إعادة نتنياهو كتابة التكليف بتشكيل الحكومة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجه رئيس الدولة رؤوفين رفلين من طرف خفي انتقادا الى رئيس الوزراء بنيامين نتياهو، حيال عدم قيامه بالرجوع اليه بعد ان فشل في مهمة تشكيل الحكومة الخامسة له بعد الانتخابات التشريعية الاخيرة في شهر ابريل الماضي. وقال انه تفاجئ كثيرا من تفضيل نتنياهو الذهاب الى انتخابات جديدة وعدم الرجوع اليه لتكليف شخصية نيابية اخرى قادرة على تشكيل ائتلاف حكومي جديد. واضاف الرئيس رفلين انه سيبذل قصارى جهده للحيلولة دون اجراء انتخابات ثالثة خلال سنة واحدة.   وردا على سؤال ما اذا كان سيعمل على الحث من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات القادمة، قال رئيس الدولة ان هذا الامر يتوقف كثيرا على نتائج الانتخابات القادمة.   واستنكر الرئيس رفلين بشدة الهجمة الاخيرة الموجه ضد الصحافيين في البلاد رافضا جميع المحاولات التي تستهدفهم، قائلا انه من غير الطبيعي ان يصل الحد الى تعيين حراس لتوفير الحماية لصحفي كهذا او اخر لمجرد قيامه بالكشف عن شيء ما. مشيرا الى ان النظام الديمقراطي يضمن خق الجمهور بالمعرفة والاطلاع على القضايا التي تهمه.
رفلين: فوجئتُ بعدم إعادة نتنياهو كتابة التكليف بتشكيل الحكومة




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