تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-05 17:50:29 هل نبتلع البلاستيك "من دون علمنا"؟ دراسة تحذر |  2019-09-05 17:45:30 عقد ميسي يسمح له بالرحيل فجأة عن برشلونة |  2019-09-05 18:00:13 رفلين: فوجئتُ بعدم إعادة نتنياهو كتابة التكليف بتشكيل الحكومة |  2019-09-05 18:00:53 الاف التواقيع في عريضة "كل صوت مهم" ضمن نشاط ائتلاف 17/9 |  2019-09-05 16:52:00 جونسون لـ نتنياهو: هدف بريطانيا هو حل الدولتين |  2019-09-05 15:17:40 النيابة - تقدم كبير بالتحقيق في قضية اسراء غريب واعتقال 3 اشخاص بانتظار نتائج تقرير الطب الشرعي النهائي |  2019-09-05 15:04:27 اختفاء اثار الشابة جهاد زهير 18 عاما من مجد الكروم |  2019-09-05 14:48:37 بوتين: سنصنع صواريخ جديدة بعد انهيار الاتفاق الروسي-الأمريكي الذي كان يحظرها |  2019-09-05 14:47:48 خبيرة تغذية تُحذر من تناول الفاصولياء الخضراء النيئة |  2019-09-05 14:31:36 رؤساء سلطات محلية في زيارة عمل للصين |  2019-09-05 14:28:33 حريق كبير في مخزن للزيوت على مدخل ميناء حيفا |  2019-09-05 13:53:11 "فيسبوك" تؤكد تسريب أرقام هواتف الملايين من مستخدميها |  2019-09-05 13:19:44 المحامي زكي كمال : المحكمة العليا مطالبة بإلغاء قانون القومية بكامله |  2019-09-05 13:14:06 الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات : قتل النساء في فلسطين ليست ظاهرة كما يشاع |  2019-09-05 12:55:29 فلسطينيون أمام السفارة الكندية.. يطالبون بفتح ابواب الهجرة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مستشفى العائلة المقدسة ينظم اجتماع طبي بعنوان"نستطيع العيش بشكل افضل مع الدياليزا"



  |     |   اضافة تعليق



نظم مستشفى العائلة المقدسة في مدينة الناصرة مؤتمر صحي تحت عنوان "" نستطيع العيش بشكل افضل مع الدياليزا" بفندق رمادا حول مرض الدياليزا وكيفية التعامل معه بشكل افضل وعن الاسلوب الجديد للعلاج من مرض الدياليزا .


قام الدكتو نايف حبشي بتقديم محاضرة موسعه وشامله حول هذا المرض .

وفي حديث مع د. عدي فرانسيس اخضائي قلب ومساعد مدير المستشفى قال :"تمحورت الامسية علمية بكل ما يتعلق بمرض الكلى وغسيل الكلى خاصة بعد ان تم الادخال بشكل حديث بداخل مستشفى العائلة المقدسة علاج جديد لمرضى الكلى وهو غسيل الكلى بطريق اغشية البطن , بحيث ايضاً تم التطرق حول هذا العلاج الحديث وكم يساعد المريض ويساهم عليه بعيش حياته بشكل طبيعي افضل لانه يستطيع ان يستخدمه في البيت خاصة وانه مضطر للحضور الى المستشفى من مرتين الى ثلاثة بشكل اسبوعي خلال العلاج هذا الموضوع".

هذا  واضاف :" نحن نسعى من اجل ان نخدم مرضانا بشكل اكبر وبشكل مرضي اكثر لهم ولنا لاننا في المستشفى نعمل على راحتهم بشكل مستمر".
اوديت شومر مديرة العلاقات العامة في مستشفى العائلة المقدسة قالت :"المستشفى يحاول ان لا يكون فقط مستشفى للعلاج والتوعية الصحية في جميع المجالات من اجل ذلك نعقد عدة ماتمرات ومهرجانات لكافة المواضيع والامراض  نحن دائماً نشطاء من المجتمع وهذا ما يجعلنا نتميز عن غيرنا بنقل المعلومات الصحيحة باطباء مختصين وليس فقط على مستوى محلي بل على مستوى الدولة وبشكل قطري".




كلمات متعلقة

مستشفى, العائلة, المقدسة, ينظم, اجتماع, طبي, بعنوان"نستطيع, العيش, بشكل, افضل, مع, الدياليزا",

تابعونــا

رفلين: فوجئتُ بعدم إعادة نتنياهو كتابة التكليف بتشكيل الحكومة رفلين: فوجئتُ بعدم إعادة نتنياهو كتابة التكليف بتشكيل الحكومة 2019-09-05 | 18:00:13

وجه رئيس الدولة رؤوفين رفلين من طرف خفي انتقادا الى رئيس الوزراء بنيامين نتياهو،...

النيابة - تقدم كبير بالتحقيق في قضية اسراء غريب واعتقال 3 اشخاص بانتظار نتائج تقرير الطب الشرعي النهائي النيابة - تقدم كبير بالتحقيق في قضية اسراء غريب واعتقال 3 اشخاص بانتظار نتائج تقرير الطب الشرعي النهائي 2019-09-05 | 15:17:40

لاحقاً للبيان الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 30/8/2019 في قضية وفاة المرحومة اسراء...

اختفاء اثار الشابة جهاد زهير 18 عاما من مجد الكروم اختفاء اثار الشابة جهاد زهير 18 عاما من مجد الكروم 2019-09-05 | 15:04:27

اعلنت الشرطة اليوم الخميس عن اختفاء اثار الشابة جهاد زهير 18 عاما من مجد الكروم منذ...

رؤساء سلطات محلية في زيارة عمل للصين رؤساء سلطات محلية في زيارة عمل للصين 2019-09-05 | 14:31:36

مركز السلطات المحلية في اسرائيل يولي اهمية منذ سنوات طويلة لقضية الحداثة...

حريق كبير في مخزن للزيوت على مدخل ميناء حيفا حريق كبير في مخزن للزيوت على مدخل ميناء حيفا 2019-09-05 | 14:28:33

شب عصر اليوم الخميس حريق كبير في مخزن للزيوت في المدخل الشمالي لميناء حيفا...

المحامي زكي كمال : المحكمة العليا مطالبة بإلغاء قانون القومية بكامله المحامي زكي كمال : المحكمة العليا مطالبة بإلغاء قانون القومية بكامله 2019-09-05 | 13:19:44

"دولة اسرائيل تعاني مشكلة كبيرة وحقيقية فهي تفتقر الى ثقافة السلطة او الثقافة...

الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات : قتل النساء في فلسطين ليست ظاهرة كما يشاع الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات : قتل النساء في فلسطين ليست ظاهرة كما يشاع 2019-09-05 | 13:14:06

جرائم القتل تقع في المجتمعات ولكنها تتفاوت في اعدادها من مجتمع لاخر وتختلف...

43 دولة تسمح لحامل الجواز الفلسطيني دخولها دون فيزا 43 دولة تسمح لحامل الجواز الفلسطيني دخولها دون فيزا 2019-09-05 | 11:58:30

احتل الجواز السفر الفلسطيني المركز الـ84، ضمن ترتيب الجوزات عالمياً حسب تصنيف...

بيرتيس يبعث برسالة عاجلة للمستشار القضائي للكنيست لوقف قانون الكاميرات المجحف بيرتيس يبعث برسالة عاجلة للمستشار القضائي للكنيست لوقف قانون الكاميرات المجحف 2019-09-05 | 11:51:57

بعث عضو الكنيست عمير بيرتس رئيس حزب العمل جيشر برسالة عاجلة للمستشار القضائي...

ام الفحم : اخراج قطعة معجونة سلايم علقت داخل أنف طفلة ام الفحم : اخراج قطعة معجونة سلايم علقت داخل أنف طفلة 2019-09-05 | 11:40:37

نجح الطبيب ابراهيم محاميد من عيادة كلاليت في حي المحاجنة بام الفحم باخراج قطعة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids السفر كمال خطيب تجديد امر منع السفر كفر كنا 5 أشهر اضافية مخدرات كوكائين 24 كيلوغرام مطار بن غوريون سائحة برازيلية اعتقال مشتبه تل ابيب مالك خطيب جميل طبيب اسنان السجن 20 شهرا اتهام شاب شعفاط القدس دين مالي دكان بقالة طعن سكين يحيى شرحة الشاب حافلات مشجعون سخنين اتحاد ابناء نصف نهائي كأس الدولة مباراة مكابي تل ابيب يوسف عبد الخالق اطلاق نار الناصرة شاب تشييع جثمان مدينة مشاركة واسعة جورج غريب دهس شرطي الناصرة شقيقة تركه لائحة اتهام غرق مصرع رجل 50 عاما شاطئ توفيق آغا البحر قرب نهاريا شفي تسيون قرية المزرعة اطلاق نار بيت سيارة ضابط الامن بلدية ابة حسن بدارنه الشرطة اسعاف اضرار تساقط ثلوج جبل الشيخ تزلج موقع اغلاق تراكم امطار الطقس حادث طرق مروع قرب الطيرة اصابتان خطيرة متوسطة مستشفى الشرطة مصابين شجار طلاب احدى مدارس قرية عيلبون اصابات اعتقالات الشرطة التحقيق احباط عملية تهريب مخدرات من الجنوب للمركز اعتقالات عرب بير هداج النقبافتتاح العام الدراسي في كابول مدرسة ابن سينا اجواء مميزة طلاب طرعان احتفال مولد النبوي الشريف مشاركة واسعة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com