نظم مستشفى العائلة المقدسة في مدينة الناصرة مؤتمر صحي تحت عنوان "" نستطيع العيش بشكل افضل مع الدياليزا" بفندق رمادا حول مرض الدياليزا وكيفية التعامل معه بشكل افضل وعن الاسلوب الجديد للعلاج من مرض الدياليزا .

قام الدكتو نايف حبشي بتقديم محاضرة موسعه وشامله حول هذا المرض .وفي حديث مع د. عدي فرانسيس اخضائي قلب ومساعد مدير المستشفى قال :"تمحورت الامسية علمية بكل ما يتعلق بمرض الكلى وغسيل الكلى خاصة بعد ان تم الادخال بشكل حديث بداخل مستشفى العائلة المقدسة علاج جديد لمرضى الكلى وهو غسيل الكلى بطريق اغشية البطن , بحيث ايضاً تم التطرق حول هذا العلاج الحديث وكم يساعد المريض ويساهم عليه بعيش حياته بشكل طبيعي افضل لانه يستطيع ان يستخدمه في البيت خاصة وانه مضطر للحضور الى المستشفى من مرتين الى ثلاثة بشكل اسبوعي خلال العلاج هذا الموضوع".هذا واضاف :" نحن نسعى من اجل ان نخدم مرضانا بشكل اكبر وبشكل مرضي اكثر لهم ولنا لاننا في المستشفى نعمل على راحتهم بشكل مستمر".اوديت شومر مديرة العلاقات العامة في مستشفى العائلة المقدسة قالت :"المستشفى يحاول ان لا يكون فقط مستشفى للعلاج والتوعية الصحية في جميع المجالات من اجل ذلك نعقد عدة ماتمرات ومهرجانات لكافة المواضيع والامراض نحن دائماً نشطاء من المجتمع وهذا ما يجعلنا نتميز عن غيرنا بنقل المعلومات الصحيحة باطباء مختصين وليس فقط على مستوى محلي بل على مستوى الدولة وبشكل قطري".