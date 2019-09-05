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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:شرطة إسرائيل تواصل...
حمل رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة على رئيس الوزراء الاسبق ايهود براك قائلا انه...
أكد رئيس حزب العمل عمير بيرتس مجددًا أن حزبه لن ينضم إلى حكومة برئاسة بنيامين...
سلّمت الشرطة الاسرائيلية صباح الأحد قرارا يقضي بإبعاد رئيس المجلس الاسلامي عن...
بعد يومين من المناقشات، تم التوصل إلى اتفاق تاريخي للسماح ببناء أطول وأعمق خط...
قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إنه من المتوقع أن توصي الشرطة الإسرائيلية الأسبوع...
عقد مجلس كفركنا المحلي مساء اليوم جلسة طارئة على خلفية الاعتداء الأخير على مسجد...
لقي الشاب سامر عواد (39عاما) من ياقة الناصرة مصرعه جراء تعرضه فجر اليوم الجمعة...
زار البروفيسور هزاع ابو ربيع اليوم الجمعة 2016/8/5 بلدية الناصرة وحلّ ضيفاً على رئيس...
بنجاح كبير تم تنفيذ فعاليات " مهرجان الإبداع " والذي جاءت فعالياته ...