وقع الالاف وشارك المئات عريضة “كل صوت مهم” التي اطلقها ائتلاف 17/9 امس الاحد, حيث شهدت اقبال واسع من الموقعين في ساعاتها الاولى اضافة الى التفاعل والمشاركة في شبكات التواصل الاجتماعي.

وتأتي العريضة في ظل ارتفاع وتيرة عمل الائتلاف في الشبكات الرقمية والدعائية، من ضمنها نشر مضامين توعية ورسائل واضحة في منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام والمواقع الاخبارية هدفها رفع نسبة التصويت الى جانب الجهود الحثيثة في الميادين والقرى العربية.اخيراً, سيكون الائتلاف على أهبة الاستعداد لخوض الاسابيع الاخيرة الحاسمة من الحملة حيث ستعمل الكوادر بشكل يومي ومكثف سعيا لتحقيق الهدف ورفع نسبة التصويت ورفع نسبة الوعي والمشاركة السياسية في المجتمع العربي.