جونسون, لـ, نتنياهو:, هدف, بريطانيا, هو, حل, الدولتين,

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ان هدف بلاده التوصل الى حل الدولتين لانهاء الصراع الاسرائيلي الفلسطيني.

تصوير - afp

جاء ذلك خلال استقباله رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في لندن اليوم . واضاف جونسون "هدفنا كان ولا يزال هو حل الدولتين".من جهته واصل نتنياهو مهاجمة ايران. وقال "لقد أبلغنا هذا الصباح بخرق إيران وتحديها لمواصلة بناء ترسانة نووية ".في إشارة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي قال الليلة الماضية "إن طهران ستخفض مرة أخرى التزاماتها بالاتفاق النووي وستنفذ "المرحلة الثالثة" في سحب التزاماتها. وأشار روحاني إلى أن المرحلة الحالية ستشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي. وأضاف أن "القيادة الإيرانية ستبذل قصارى جهدها لحماية مصالح البلاد".