تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-05 17:50:29 هل نبتلع البلاستيك "من دون علمنا"؟ دراسة تحذر |  2019-09-05 17:45:30 عقد ميسي يسمح له بالرحيل فجأة عن برشلونة |  2019-09-05 18:00:13 رفلين: فوجئتُ بعدم إعادة نتنياهو كتابة التكليف بتشكيل الحكومة |  2019-09-05 18:00:53 الاف التواقيع في عريضة "كل صوت مهم" ضمن نشاط ائتلاف 17/9 |  2019-09-05 16:52:00 جونسون لـ نتنياهو: هدف بريطانيا هو حل الدولتين |  2019-09-05 15:17:40 النيابة - تقدم كبير بالتحقيق في قضية اسراء غريب واعتقال 3 اشخاص بانتظار نتائج تقرير الطب الشرعي النهائي |  2019-09-05 15:04:27 اختفاء اثار الشابة جهاد زهير 18 عاما من مجد الكروم |  2019-09-05 14:48:37 بوتين: سنصنع صواريخ جديدة بعد انهيار الاتفاق الروسي-الأمريكي الذي كان يحظرها |  2019-09-05 14:47:48 خبيرة تغذية تُحذر من تناول الفاصولياء الخضراء النيئة |  2019-09-05 14:31:36 رؤساء سلطات محلية في زيارة عمل للصين |  2019-09-05 14:28:33 حريق كبير في مخزن للزيوت على مدخل ميناء حيفا |  2019-09-05 13:53:11 "فيسبوك" تؤكد تسريب أرقام هواتف الملايين من مستخدميها |  2019-09-05 13:19:44 المحامي زكي كمال : المحكمة العليا مطالبة بإلغاء قانون القومية بكامله |  2019-09-05 13:14:06 الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات : قتل النساء في فلسطين ليست ظاهرة كما يشاع |  2019-09-05 12:55:29 فلسطينيون أمام السفارة الكندية.. يطالبون بفتح ابواب الهجرة |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

جونسون لـ نتنياهو: هدف بريطانيا هو حل الدولتين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ان هدف بلاده التوصل الى حل الدولتين لانهاء الصراع الاسرائيلي الفلسطيني.



جاء ذلك خلال استقباله رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في لندن اليوم . واضاف جونسون "هدفنا كان ولا يزال هو حل الدولتين".


من جهته واصل نتنياهو مهاجمة ايران. وقال "لقد أبلغنا هذا الصباح بخرق إيران وتحديها لمواصلة بناء ترسانة نووية ".في إشارة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي قال الليلة الماضية "إن طهران ستخفض مرة أخرى التزاماتها بالاتفاق النووي وستنفذ "المرحلة الثالثة" في سحب التزاماتها. وأشار روحاني إلى أن المرحلة الحالية ستشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي. وأضاف أن "القيادة الإيرانية ستبذل قصارى جهدها لحماية مصالح البلاد".


تصوير - afp




كلمات متعلقة

جونسون, لـ, نتنياهو:, هدف, بريطانيا, هو, حل, الدولتين,

تابعونــا

بوتين: سنصنع صواريخ جديدة بعد انهيار الاتفاق الروسي-الأمريكي الذي كان يحظرها بوتين: سنصنع صواريخ جديدة بعد انهيار الاتفاق الروسي-الأمريكي الذي كان يحظرها 2019-09-05 | 14:48:37

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن بلاده ستصنع صواريخ جديدة...

"فيسبوك" تؤكد تسريب أرقام هواتف الملايين من مستخدميها "فيسبوك" تؤكد تسريب أرقام هواتف الملايين من مستخدميها 2019-09-05 | 13:53:11

أكدت "فيسبوك"، أن مئات الملايين من أرقام هواتف مستخدمي تطبيقها قد كشفت في قاعدة...

السلطة الفلسطينية تتوجه لمحكمة التحكيم الدولي لاسترداد أموالها من اسرائيل السلطة الفلسطينية تتوجه لمحكمة التحكيم الدولي لاسترداد أموالها من اسرائيل 2019-09-05 | 08:46:53

أكد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة ان السلطة الفلسطينية قررت التوجه الى...

واشنطن تعترف بعرض الملايين على قبطان ناقلة النفط الإيرانية لاحتجازها واشنطن تعترف بعرض الملايين على قبطان ناقلة النفط الإيرانية لاحتجازها 2019-09-05 | 08:45:30

اعترفت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها عرضت ملايين الدولارات على قبطان ناقلة...

نتنياهو إلى موسكو لمقابلة بوتين قبل انتخابات الكنيست نتنياهو إلى موسكو لمقابلة بوتين قبل انتخابات الكنيست 2019-09-05 | 05:43:26

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن بنيامين نتنياهو سيزور...

الحريري: حزب الله مشكلة إقليمية الحريري: حزب الله مشكلة إقليمية 2019-09-05 | 05:31:34

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إن "حزب الله" يمثل مشكلة على مستوى المنطقة،...

وفاة نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي وفاة نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي 2019-09-05 | 00:01:55

أعلنت مصادر إعلامية متطابقة، مساء اليوم، وفاة عبد الله نجل الرئيس المصري الراحل...

إسرائيل: لقاء بين نتنياهو وبوتين قريبا إسرائيل: لقاء بين نتنياهو وبوتين قريبا 2019-09-04 | 17:28:44

أعلنت مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أنه من...

إيران ترفض "العرض الأوروبي".. وروحاني يهدد إيران ترفض "العرض الأوروبي".. وروحاني يهدد 2019-09-04 | 16:00:06

بعد أن أبدت موافقة مبدئية على عرض الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي، عادت...

1000 قتيل مدني بسوريا في آخر 4 أشهر 1000 قتيل مدني بسوريا في آخر 4 أشهر 2019-09-04 | 14:31:33

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إن مكتبها أحصى...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اتحاد ابناء سخنين بئر السبع مباراة اختتام الدوري الدرجة العليا لقاء مرتقب التتويج لقب الشيخ سمير عاصي امام مسجد الجزار عكا احتراق مصلى النساء نتناياهو منظار مفلق يراقب الجيش غزة بيرتس عمير الجولانتأجيل زيارة المتابعة للقدس الاحد تخريج كلية عيلبون طلابها اجواء احتفالية مشاركة واسعة عامان فوز علي سلام قائمة ناصرتي رئيس بلدية اصابة خطيرة تراكتورون رباعية دفع مركبة طرق مروع قرية الشبلي عرب بث مباشردوريابطالاوربادوري ابطال اوربافولفسبورج ريال مدريدريال مدريد.اونلاينمشاهدةمباشرةبثمباشركيلو غرام لحوم الدجاج مدينة طمرة اتلاف وزارة الصحة مندوبون ابراهيم عواد لحوم وفاة الأديب الفلسطيني سلمان ناطور من دالية الكرملمصرع الشاب صبحي شقير كفر قاسم حادث طرق مروع قرب سلفيت شارع 505 حصان دهس بسام صباح ابو الجاسر اختفاء البحث قرية طرعان عائلته تناشد الجمهور الشرطة سخنين احتفال مسيرة احد شعانين الطائفة الارثوذوكسية قداس أحد يافا اعتقال مشتبهين اخلال النظام العام مواجهات شرطة القاء حجارة كفر قرع اضراب اعلان مواجهات مدخل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com