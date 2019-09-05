جونسون, لـ, نتنياهو:, هدف, بريطانيا, هو, حل, الدولتين,

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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن بلاده ستصنع صواريخ جديدة...
أكدت "فيسبوك"، أن مئات الملايين من أرقام هواتف مستخدمي تطبيقها قد كشفت في قاعدة...
أكد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة ان السلطة الفلسطينية قررت التوجه الى...
اعترفت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها عرضت ملايين الدولارات على قبطان ناقلة...
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن بنيامين نتنياهو سيزور...
قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إن "حزب الله" يمثل مشكلة على مستوى المنطقة،...
أعلنت مصادر إعلامية متطابقة، مساء اليوم، وفاة عبد الله نجل الرئيس المصري الراحل...
أعلنت مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أنه من...
بعد أن أبدت موافقة مبدئية على عرض الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي، عادت...
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إن مكتبها أحصى...