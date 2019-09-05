تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-05 17:50:29 هل نبتلع البلاستيك "من دون علمنا"؟ دراسة تحذر |  2019-09-05 17:45:30 عقد ميسي يسمح له بالرحيل فجأة عن برشلونة |  2019-09-05 18:00:13 رفلين: فوجئتُ بعدم إعادة نتنياهو كتابة التكليف بتشكيل الحكومة |  2019-09-05 18:00:53 الاف التواقيع في عريضة "كل صوت مهم" ضمن نشاط ائتلاف 17/9 |  2019-09-05 16:52:00 جونسون لـ نتنياهو: هدف بريطانيا هو حل الدولتين |  2019-09-05 15:17:40 النيابة - تقدم كبير بالتحقيق في قضية اسراء غريب واعتقال 3 اشخاص بانتظار نتائج تقرير الطب الشرعي النهائي |  2019-09-05 15:04:27 اختفاء اثار الشابة جهاد زهير 18 عاما من مجد الكروم |  2019-09-05 14:48:37 بوتين: سنصنع صواريخ جديدة بعد انهيار الاتفاق الروسي-الأمريكي الذي كان يحظرها |  2019-09-05 14:47:48 خبيرة تغذية تُحذر من تناول الفاصولياء الخضراء النيئة |  2019-09-05 14:31:36 رؤساء سلطات محلية في زيارة عمل للصين |  2019-09-05 14:28:33 حريق كبير في مخزن للزيوت على مدخل ميناء حيفا |  2019-09-05 13:53:11 "فيسبوك" تؤكد تسريب أرقام هواتف الملايين من مستخدميها |  2019-09-05 13:19:44 المحامي زكي كمال : المحكمة العليا مطالبة بإلغاء قانون القومية بكامله |  2019-09-05 13:14:06 الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات : قتل النساء في فلسطين ليست ظاهرة كما يشاع |  2019-09-05 12:55:29 فلسطينيون أمام السفارة الكندية.. يطالبون بفتح ابواب الهجرة |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

العلماء يحذرون من خطورة غسل اللحوم قبل طبخها



  |     |   اضافة تعليق



أكدت نتائج التجارب التي أجراها علماء الولايات المتحدة، على أنه من الأفضل عدم غسل اللحوم قبل عملية الطهو، لأن غسلها يزيد من خطر الإصابة بعدوى مرضية.



نشرت نتائج هذه التجارب في تقرير مشترك مع وزارة الزراعة الأمريكية وجامعة ولاية كارولينا. وفقا لهذا التقرير، فإن غسل اللحوم بالماء سوف ينشر في جميع أنحاء المطبخ بكتيريا مرضية تسقط فيما بعد حتى على الطعام. وإذا تحدثنا عن لحم الدجاج بصورة خاصة، فإن غسله هو عامل من عوامل انتشار بكتيريا السالمونيلا والكامبيلوباكتر والكلوستريديوم بيرفرينجنز ، والتي تشكل خطورة كبيرة على البشر. Clostridium perfringens.


واستنادا إلى نتائج التجارب، أعلن الباحثون، "بينت التجارب، أنه عند الغسل تنتشر البكتيريا في أرجاء المطبخ وعلى جميع المواد الغذائية فيه، وليس بمقدور أي طريقة مستخدمة في عملية الغسل منع ذلك".




كلمات متعلقة

العلماء, يحذرون, من, خطورة, غسل, اللحوم, قبل, طبخها,

تابعونــا

هل نبتلع البلاستيك "من دون علمنا"؟ دراسة تحذر هل نبتلع البلاستيك "من دون علمنا"؟ دراسة تحذر 2019-09-05 | 17:50:29

تشير دراسة جديدة إلى أن أجزاء صغيرة من البلاستيك قد تدخل أجسامنا عبر الهواء الذي...

خبيرة تغذية تُحذر من تناول الفاصولياء الخضراء النيئة خبيرة تغذية تُحذر من تناول الفاصولياء الخضراء النيئة 2019-09-05 | 14:47:48

حذرت خبيرة التغذية الألمانية آنيته سابرسكي من تناول الفاصولياء الخضراء النيئة،...

النباتيون وصحتهم.. دراسة تنسف "الميزة الأهم" النباتيون وصحتهم.. دراسة تنسف "الميزة الأهم" 2019-09-05 | 12:45:19

كثرت الدراسات التي تشير إلى أن الشخص النباتي أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب، غير...

سرطان الكبد.. علامات واضحة تستدعي سؤال الطبيب سرطان الكبد.. علامات واضحة تستدعي سؤال الطبيب 'فورا' 2019-09-05 | 10:51:26

على الرغم من أن سرطان الكبد يعد نوعا نادرا من أنواع السرطانات، إلا إنه شكل خطير من...

اختراق علمي.. علاج جديد يشفى مرضى من "سرطان الدم" اختراق علمي.. علاج جديد يشفى مرضى من "سرطان الدم" 2019-09-05 | 08:51:40

خلال 3 شهور فقط، شفي 12مريضا من بين 14 ممن يعانون من سرطان الدم المستعصي على الشفاء،...

8 فوائد صحية لتناول اللوز يومياً.. تعرف عليها 8 فوائد صحية لتناول اللوز يومياً.. تعرف عليها 2019-09-04 | 22:54:52

تعتبر المكسرات أحد العناصر الغنية بالبروتين الذي يحتوي على قيمة غذائية عالية و...

دراسة تكشف عن خطر غير متوقع ينتجه الطلاق دراسة تكشف عن خطر غير متوقع ينتجه الطلاق 2019-09-04 | 16:02:31

وجد علماء من جامعة ولاية ميشيغان، درسوا الوظيفة المعرفية لأكثر من 15 ألف فرد عانوا...

الكشف عن القاتل الأكبر في الدول الغنية الكشف عن القاتل الأكبر في الدول الغنية 2019-09-04 | 12:55:53

وجدت دراسة جديدة أن السرطان بدأ يتسبب في قتل المزيد من الناس بمعدل أعلى من أمراض...

دراسة مفاجئة: البلاستيك دراسة مفاجئة: البلاستيك 'يحتل' أمعاءنا! 2019-09-04 | 10:27:50

وجدت دراسة جديدة أننا جميعا نلتهم نحو 73 ألف قطعة صغيرة من البلاستيك كل عام من خلال...

لهذه الأسباب تناول تفاحة كل يوم لهذه الأسباب تناول تفاحة كل يوم 2019-09-04 | 09:19:10

التفاح من أشهر الفواكه حول العالم، ويرجع ذلك إلى مجموعة الفوائد الصحية الرائعة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids وزير الداخلية درعي يزور الناصرة تقديم مساعدات ميزانيات علي سلام اصابة خطيرة عامل منطقة صناعية طمرة مدينة مستشفى اسعاف شرطة تحقيق دوابشة الطفل احمد يصل العاصمة مدريد اسبانيا لقاء رونالدو فريق دوما حرق عائلته احتراق سيارة مفرق مجيدو اشتعال النار النيران اتجاه ام الفحم خصوصية اطفاء اخماد حرق اضرام النار ماده مشتعله سكب ولاعة طبيب شعفاط مخيم عياده طفل رضيع وفاة انتقام لاحة اتهام الطفل عبد الهادي الهزيل رهط سقوط بوابة حديدية عليه شقيقه اصابة اصابة فتى دراجة هوائية سيارة الناصرة حادث دهس طرق اسعاف شرطة مستشفى احتراق بيت المكر أريكة كنبه الشرطة اضرام النار قرية الشرطة سلسلسة حديدية والدان اعتقال فتى قاصر كفر قرع ربط حبس مصرع امرأة سيارة حادث طرق مروع شارع العرفا 90 جنوب البلاد طرق مروع جامعة النجاح نابلس معرف بها شهادات وزارة التربية التعليم الاسرائيليةمار يوسف الناصرة تخريج الفوج ال 64 من طلابها احتفال اهالي تخرج مدرسة ثانوية ابراهيم ملحم عرعرة طفل محمد بعد انتظار 10 سنوات يرزق يرزقان مفرق بوريا حادث طرق اصابات متفاوته تصادم سيارة شاحنة طفل ولد فتى كفر قرع اصابة متوسطة الرأس نقله للمستشفى اشعاف شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com