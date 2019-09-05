صلاح, وماني, على, رأس, قائمة, ليفربول, في, دوري, الأبطال,

أعلن الألمانى يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، قائمة فريقه التي ستخوض منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي.

ووفقًا للموقع الرسمي للريدز، فإن الفريق يخوض دوري الأبطال بقائمة تضم كلًا من:أليسون بيكر – إليوت – فيرمينو – صلاح – جوميز – هندرسون – كيتا – لالانا – لونيرجان – لوفرين – ماني – ماتيب – ميلنر – أوريجي - تشامبرلين - روبرتسون – أدريان – شاكيري – فابينيو – فان دين بيرج – فان دايك – فاينالدوم – أرنولد - ريان بريوستر - كورتيس جونز - هيربي كين – كيللير - ياسر لاروشي – آدم لويس.يذكر أن كلًا من: أرنولد - ريان بريوستر - كورتيس جونز - هيربي كين – كيللير - ياسر لاروشي – آدم لويس يتواجدون ضمن قائمة الريدز (ب) الخاصة بالبطولة.وتشمل القائمة (ب) اللاعبين الذين ولدوا في أو بعد 1 يناير/ كانون ثان 1998، والذين أصبحوا مؤهلين للعب مع النادي دون انقطاع لمدة عامين منذ إتمامهم 15 عامًا.وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي على أنه يمكن للنادي تسجيل عدد غير محدود من اللاعبين في القائمة (ب) أثناء الموسم، ولكن بشرط تقديم القائمة في موعد لا يتجاوز منتصف الليل قبل أي مباراة.ويعد ليفربول هو حامل لقب البطولة، بعد أن تفوق على توتنهام في المباراة النهائية خلال الموسم الماضي.ويقع ليفربول في المجموعة الخامسة بالبطولة هذا الموسم رفقة كل من نابولي وسالزبورج وجينك.