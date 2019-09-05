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“​سوق النسوان​”.. بسام الملا يحضّر بديلاً لـ”باب الحارة”



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد أن توقف عند الجزء التاسع من مسلسل “​باب الحارة​”، إصر ذهاب ملكية العمل الشهير إلى شركة أخرى، يستعد المخرج السوري ​بسام الملا​ لإطلاق مشروع جديد بالشراكة مع شقيقه المخرج ​مؤمن الملا​، الذي كان مقرراً أن يخرج الجزء العاشر من “باب الحارة”.



العمل الجديد يحمل عنوان “​سوق النسوان​”، من تأليف ​حنان حسين المهرجي​، وفكرة بسام الملا، وهو مسلسل إجتماعي يتناول الفترة ما بين عامي 1950 – 1960، ويسلط الضوء على حالات إنسانية واجتماعية سورية، على أن يمتد لأكثر من جزء على نسق “باب الحارة”.


يُذكر أن الشركة المنتجة للمسلسل الجديد، لم توقع أو تختار أي ممثل حتى الان للبطولة.




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