النيابة - تقدم كبير بالتحقيق في قضية اسراء غريب واعتقال 3 اشخاص بانتظار نتائج تقرير الطب الشرعي النهائي

لاحقاً للبيان الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 30/8/2019 في قضية وفاة المرحومة اسراء غريب تؤكد النيابة العامة بأن التحقيقات ما زالت مستمرة من قبل فريق التحقيق المشكل من نيابة بيت لحم ونيابة حماية الاسرة من العنف ونيابة الجرائم الالكترونية، وتشير النيابة العامة أن هنالك تقدم كبير بالتحقيق تم انجازه، حيث تم سماع العشرات من الشهود وتدوين اقوال كل الاشخاص الذين تربطهم صلة بالمرحومة خاصة الذين رأت النيابة امكانية الاستفادة من اقوالهم وشهاداتهم في كشف الحقيقة ونتيجة لذلك تم توقيف ثلاثة اشخاص على خلفية واقعة الوفاة للوقوف على حقيقة ما جرى خلال الأشهر الماضية من احداث مع المرحومة اسراء غريب وما تبعه من اصابات تعرضت لها وحتى اعلان وفاتها، مع الاشارة الى ان تقرير الطب الشرعي النهائي لم يصدر بعد ويتم العمل على اعداده من قبل المختصين.وتؤكد النيابة العامة بصفتها الامينة على دعوى الحق العام بأنها تولي اهتماماً كبيراً لقضية وفاة المرحومة اسراء غريب لكشف الحقيقة بالسرعة الممكنة، وتقدر حرص الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني عامة والمؤسسات النسوية خاصةً على ذلك.وتهيب النيابة العامة بالمواطنين مجدداً عدم نشر او تداول أي معلومات لحين اكتمال التحقيقات التي سيتم الاعلان عن نتائجها بعيداً عن كل التحليلات والتكهنات والإشاعات المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي. .