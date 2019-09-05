اعلنت الشرطة اليوم الخميس عن اختفاء اثار الشابة جهاد زهير 18 عاما من مجد الكروم منذ يوم 3-9-2109 .

واشارت الشرطة ان الشابة جهاد زهير شوهدت اخر مرة في حيفا ومنذ ذلك الوقت إختفت اثارها وفقد الاتصال بها .