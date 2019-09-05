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اختفاء اثار الشابة جهاد زهير 18 عاما من مجد الكروم



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعلنت الشرطة اليوم الخميس عن اختفاء اثار الشابة جهاد زهير 18 عاما من مجد الكروم منذ يوم 3-9-2109 .



واشارت الشرطة ان الشابة جهاد زهير  شوهدت اخر مرة في حيفا ومنذ ذلك الوقت إختفت اثارها وفقد الاتصال بها .




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