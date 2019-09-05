سواريز:, رباعية, ليفربول, أبقتني, في, المنزل,

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أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، مدة إيقاف الويلزي...
واصل نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إثارة الجدل بنشر رسالة غامضة خلال...
تفوق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو...
ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس مهتم بضم لاعب وسط جديد، في فترة الانتقالات الصيفية...
كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأربعاء، عن كواليس الميركاتو الصيفي بشأن مفاوضات...
بعد فشل الصفقة التي كان من المنتظر أن تكتمل خلال فترة الانتقالات الصيفية، ينتظر...
أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية عبر مصادرها، أن النجم البرازيلي نيمار يشعر بالإحباط...
أكد البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، أنه يتحرق شوقًا للعب بين صفوف...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن باريس سان جيرمان منح برشلونة فرصة ذهبية...
أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، أمس الإثنين، تعاقده مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي،...