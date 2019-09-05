سواريز:, رباعية, ليفربول, أبقتني, في, المنزل,

قال مهاجم برشلونة، لويس سواريز، إنه مر بفترة صعبة للغاية، عقب الخسارة المدوية أمام ليفربول (4-0)، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي.

وأضاف سواريز، في مقابلة صحفية نشرتها شبكة "فوكس سبورتس": "لم أكن أرغب في مغادرة المنزل بعد الخسارة، لقد كان الأمر معقدا جدا، قضيت وقتا سيئا مثل معظم زملائي في الفريق".وعن أجواء مباراة العودة أمام ليفربول، أجاب: "كنا نعلم كيف ستكون (الأجواء) في أنفيلد ومدى ضيق الملعب.. أخبرت الزملاء بكل شيء".وأضاف نجم ليفربول السابق: "في دوري أبطال أوروبا، إذا استرخيت لمدة 30 ثانية فإنك تتعرض للهزيمة".واستطاع ليفربول حسم لقب النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام الإنجليزي في النهائي، حيث حقق المدرب الألماني يورجن كلوب باكورة ألقابه مع "الريدز"، الذي يطمح إلى مواصلة نسقه التصاعدي سنة بعد الأخرى.