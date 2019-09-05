خبيرة, تغذية, تُحذر, من, تناول, الفاصولياء, الخضراء, النيئة,

وشددت سابرسكي على ضرورة طهي الفاصولياء الخضراء جيداً، إذ تساعد الحرارة في القضاء على المادة السامة.يُشار إلى أن للفاصولياء الخضراء فوائد صحية عدة لاحتوائها على البروتين النباتي، والألياف الغذائية المهمة لصحة الجهاز الهضمي، والفيتامينات والمعادن مثل فيتامين B2، وفيتامين B6، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم، فضلاً عن تدني السعرات الحرارية فيها.

حذرت خبيرة التغذية الألمانية آنيته سابرسكي من تناول الفاصولياء الخضراء النيئة، لاحتوائها على حمض سيانيد الهيدروجين السام.

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