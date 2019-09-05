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إليسا في رسالة قوية : ” موتوا بغيظكم “



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” وجهت فيها رسالة شديدة اللهجة إلى من وصفتهم بالكارهين لها من يحاول محاربتها .



وكتبت إليسا في تغريدتها قائلة : ” لكل الكارهين هناك .. موتوا بغيظكم ” .

 لتؤكد إليسا على إنها لا تهتم بالانتقادات السلبية ولا تتأثر بها .


ويذكر أن إليسا قد أعلنت عن اعتزالها الفن مؤخرا بعد إصدارها لألبومها الأخير الذي تستعد لطرحه في الأسواق قريبا .




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