إليسا, في, رسالة, قوية, :, ”, موتوا, بغيظكم, “,

نشرت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” وجهت فيها رسالة شديدة اللهجة إلى من وصفتهم بالكارهين لها من يحاول محاربتها .

وكتبت إليسا في تغريدتها قائلة : ” لكل الكارهين هناك .. موتوا بغيظكم ” .لتؤكد إليسا على إنها لا تهتم بالانتقادات السلبية ولا تتأثر بها .ويذكر أن إليسا قد أعلنت عن اعتزالها الفن مؤخرا بعد إصدارها لألبومها الأخير الذي تستعد لطرحه في الأسواق قريبا .