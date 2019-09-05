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2019-09-05 15:04:27
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بوتين: سنصنع صواريخ جديدة بعد انهيار الاتفاق الروسي-الأمريكي الذي كان يحظرها
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2019-09-05 14:47:48
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2019-09-05 14:31:36
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2019-09-05 14:28:33
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2019-09-05 13:53:11
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الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات : قتل النساء في فلسطين ليست ظاهرة كما يشاع
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2019-09-05 12:55:29
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2019-09-05 12:45:48
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2019-09-05 11:58:30
43 دولة تسمح لحامل الجواز الفلسطيني دخولها دون فيزا
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2019-09-05 11:51:57
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ام الفحم : اخراج قطعة معجونة سلايم علقت داخل أنف طفلة
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2019-09-05 11:37:34
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حريق هائل في مخزن زيوت بميتاء حيفا
2019-09-05 14:42:10
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