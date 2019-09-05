رؤساء, سلطات, محلية, في, زيارة, عمل, للصين,

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لاحقاً للبيان الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 30/8/2019 في قضية وفاة المرحومة اسراء...
اعلنت الشرطة اليوم الخميس عن اختفاء اثار الشابة جهاد زهير 18 عاما من مجد الكروم منذ...
شب عصر اليوم الخميس حريق كبير في مخزن للزيوت في المدخل الشمالي لميناء حيفا...
"دولة اسرائيل تعاني مشكلة كبيرة وحقيقية فهي تفتقر الى ثقافة السلطة او الثقافة...
جرائم القتل تقع في المجتمعات ولكنها تتفاوت في اعدادها من مجتمع لاخر وتختلف...
احتل الجواز السفر الفلسطيني المركز الـ84، ضمن ترتيب الجوزات عالمياً حسب تصنيف...
بعث عضو الكنيست عمير بيرتس رئيس حزب العمل جيشر برسالة عاجلة للمستشار القضائي...
نجح الطبيب ابراهيم محاميد من عيادة كلاليت في حي المحاجنة بام الفحم باخراج قطعة...
استنكر رئيس مجلس محلي بسمة طبعون رائد زبيدات الحريق المتعمد بفعل فاعل في غرفة...
جاء في بيان صادر عن دائرة الثقافة الرياضة والشباب في بلدية الناصرة ،: "يقام...