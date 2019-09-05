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رؤساء سلطات محلية في زيارة عمل للصين



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مركز السلطات المحلية في اسرائيل يولي اهمية منذ سنوات طويلة لقضية الحداثة البلدية،وهو بمثابة نموذج لبلديات في العالم،وبناء على ذلك قام وفد من رؤساء السلطات المحلية بزيارة عمل للصين بدعوة من مركز الحكم المحلي الصيني والسفارة الصينية.وترأس الوفد حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية ورئيس بلدية موديعين مكابيم رعوت وضم رؤساء البلديات: تسفيكا بروط رئيس بلدية بات يام،روعي ليفي رئيس بلدية نيشر،يسرائيل غال رئيس بلدية كريات اونو، ليزي دلريتشا رئيسة مجلس غاني تكفا ورئيسة لجنة العلاقات الخارجية في مركز السلطات المحلية،ايتاي فايبرغ رئيس مجلس بنيامينا غفعات عاده،صفوت ابو ريا رئيس بلدية سخنين،محمود عاصي رئيس مجلس كفربرا،شوشي كاحلون كيدور رئيسة بلدية كفار يونا،آفي الكافتس رئيس بلدية العفولة، امير كوخابي رئيس بلدية هود هشارون ودافيد ازولاي رئيس مجلس المطلة .وزار الوفد مركز الحداثة الصيني الاسرائيلي المقام حديثا في شنغهاي حيث سيعمل على توطيد التعاون المشترك في مجال العلوم والتكنولوجيا وسيكون منصة للحداثة البلدية في مجالات البنى التحتية والمبادرات.كما التقى الوفد نائبة مركز الحكم المحلي الصيني وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون حول مشاريع تربط وتخدم المجتمع والسلطات المحلية حول العالم.وخلص اللقاء الى استمرار التعاون المشترك بين رؤساء السلطات المحلية في البلاد ونظرائهم في الصين حيث تم انجاز مشروعين مشتركين في العفولة ونيشر.وعن هذا اللقاء قالت شوشي كاحلون كيدور:انا اؤمن ان العلاقات عابرة للدولة وكلي ثقة وقناعة انها ستساهم في رفع مستوى السلطات المحلية.


وبدوره وجه حاييم بيباس دعوة لنظيره الصيني للمشاركة في مؤتمر مركز السلطات المحلية ميني اكسبو في اسرائيل.




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