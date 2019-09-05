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حريق كبير في مخزن للزيوت على مدخل ميناء حيفا



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شب عصر اليوم الخميس حريق كبير في مخزن للزيوت في المدخل الشمالي لميناء حيفا .


طواقم اطفاء وانقاذ تعمل على اخماد الحريق ومنع انتشاره.




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