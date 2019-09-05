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"فيسبوك" تؤكد تسريب أرقام هواتف الملايين من مستخدميها



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 أكدت "فيسبوك"،  أن مئات الملايين من أرقام هواتف مستخدمي تطبيقها قد كشفت في قاعدة بيانات مفتوحة على الإنترنت، في أحدث مثال على الهفوات التي تقع فيها الشركة.


وكشف موقع "TechCrunch" الإلكتروني، المتخصص في الأخبار التقنية، أنه تم تخزين أكثر من 419 مليون معرف على "فيسبوك" وأرقام هواتف في خادم عبر الإنترنت لم يكن محميا بكلمة مرور.


وتضمنت قاعدة البيانات نحو 133 مليون سجل للمستخدمين في الولايات المتحدة، و18 مليون سجل للمستخدمين في المملكة المتحدة، و50 مليون سجل للمستخدمين في فيتنام.


وتم نقل قاعدة البيانات إلى وضع عدم الاتصال، بعد إبلاغ موقع "TechCrunch" عن مضيف الويب، وأكدت "فيسبوك" تقرير الموقع، قائلة إنها تجري تحقيقا بشأن الوقت الذي تم فيه تجميع قاعدة البيانات هذه ولصالح من.


كما ادعت متحدثة باسم الشركة أن العدد الفعلي للمستخدمين الذين تم عرض معلوماتهم كان نحو 210 ملايين، لأن سجلات 419 مليونا تحتوي على نسخ مكررة من البيانات.




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