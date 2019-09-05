افتتاح السنة الجديدة مع منتجات المطبخ الفاخرة - Gorenje و Asko‎

يمثل موسم العطل فرصة رائعة لتجديد وتحديث وتحسين إحدى الزوايا المهمة والمعتبرة في كل منزل - المطبخ.

حان الوقت لزيارة المتاجر المتخصصة (بوتيك) للماركتي غورينيه و اسكو. يوجد في المتجر مساحات مطبخ متجانسة وعصرية تتميز بمجموعة من المنتجات المتناسقة الفاخرة، والتي صمم بعضها مصممون عالميون أمثال فيليب ستارك وأورياتيو. يوّفر المتجر تمثيلًا لكافة الأنماط التصميمية. الكلاسيكي، الريفي، أو المعاصر، العصري والجريء أو المحافظ.من بين المجموعات المعروضة في المتجر المتخصص (بوتيك):مجموعة فيليب ستارك - مجموعة من المنتجات قام بتصميمها المصمم العالمي لماركة “غورينيه” العالمية يرتكز على الانعكاس - انعكاس حريتك الشخصية في الأجهزة الكهربائية بالمطبخ. يتم تعزيز هذا التأثير من خلال التصميم الفريد للمقابض المربعة، والتي تخلق تأثيرًا خاصًا من خلال انعكاسها على السطح. تتميّز مجموعة المنتجات بخط تبسيطي، ذو مرأى أحادي اللون، ينعكس في جبهات الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدمة كمرآة يشمل الثلاجات، أفران الخبز، أفران الميكروويف المدمجة، الجلايات (غاسلات الصحون)، المواقد الكهربائية، المواقد الغازية (أجهزة الغاز)، أجهزة التقاط البخار وأدراج التدفئة. جميع المنتجات مجهزة بأحدث التقنيات وأكثرها تقدماً في العالم، ذات استهلاك اقتصادي وناجع للطاقة.مجموعة أور-ريتو منذ أكثر من عشرة أعوام، تعتبر الثلاجات والأدوات الكهربائية التي صممها المصمم الفرنسي المشهور اول - ايتو للماركة الفاخرة غورينيه، من بين أكثر المنتجات المطلوبة والمرغوبة لدى الزبائن. يجلب أور ايتو رؤياه التصميمية الفريدة لتصميم هذه المنتجات، والتي يدمج في اطارها بين الامكانيات التقنية والتكنولوجية المعقدة، المواد واجراءات التصنيع المبتكرة محافظًا على بساطتها. صمم أور - ايتو للماركة مجموعتين من الأجهزة التي تجمع بين كافة الأجهزة الكهربائية اللازمة للمطبخ المعاصر، الأولى سوداء اللبون والثانية بيضاء اللون.المجموعة الرجعية (ريترو) - صُممت هذه المجموعة بروح الحنين الى الماضي والرومانسية والنوستالجيا بايحاء من السبعينيات وما قبل بهدف اضفاء طابع وشعور الماضي، مدمجًا بتكنولوجيا حديثة. تشمل المجموعة ثلاجات مع الفريزر السفلي بمتنوّع من الألوان: الأحمر، الأسود الكريمي، الأزرق، ومزيد من الألوان. بعض الثلاجات في المجموعة تأتي بتقنية NO FROST وتقنية ION AIR، التي تسمح بالتبريد باستخدام مستشعرات الرطوبة لإطالة عمر المنتج وحفظه طازجًا بمرور الوقت.مجموعة المنتجات الكهربائية CLASSICO صممت في جو ريفي وفريد من نوعه. تشمل المجموعة أفران، أفران ميكروويف، مواقد، ثلاجات، وأجهزة التقاط البخار. جميع المنتجات تستخدم أحدث التقنيات المبتكرة، وهذا هو في الواقع مزيج مثالي من التكنولوجيا المعاصرة وتصميم وشكل الماضي.عن ماركة غورينيه (Gorenje)انشات ماركة غورينيه عام 1950 في سلوفينيا وهي الماركة الرائدة في أوروبا لأجهزة الكهرباء المنزلية. يتمثل مجال العمل الرئيسي في تصنيع وتسويق الأجهزة الكهربائية التي تجمع بين التكنولوجيا الفريدة والمتطورة التي تركز على توفير الطاقة، إلى جانب التصميم الاستثنائي والدقيق من قبل المصممين الدوليين امثال فيليب ستارك، كريم رشيد، أور ايتو، وغيرهم. تُعرف الماركة أوروبيًا كذات منتجات موثوقة تصنّع بحسب أعلى المعايير وأفضل المعايير العالمية.عن ماركة اسكو (Asko)تعتبر الماركة السويدية اسكو واحدة من أبرز الشركات المصنعّة للأجهزة الكهربائية المنزلية الرائدة أوروبيًا.تنعكس جودة أجهزة اسكو ASKO الكهربائية في استخدام أجود المواد والمواد الطبيعية الخام في عملية الإنتاج إلى جانب التقنيات الأكثر تطوراً والتي تخلق حلولًا مبتكرة ذات مسؤولية بيئية عالية.بالإضافة إلى الجودة والتقنية وواجهة المستخدم المريحة، تقدم ASKO منتجات تصميم اسكندنافية تجمع بين الوظيفية اليومية والخطوط النظيفة.مجموعة ح.ي. هي المستورد الرسمي في اسرائيل لماركة اسكو.جميع المنتجات والأجهزة الكهربائية التابعة لماركتي غورينيه واسكو "Gorenje و Asko" بحوانيت البوتيك والمتاجر المتخصصة في هرتسليا والقدس، في متاجر المطابخ وتجار التجزئة المرخصين.حوانيت البوتيك والمتاجر المتخصصة - شارع مدينات هيهوديم 60، هرتسليا بيتواح، هاتف: 09-7670100شارع ياد حروتسيم 10، المنطقة الصناعية تالبيوت، القدس، هاتف: 02-5666727