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على الرغم من أن سرطان الكبد يعد نوعا نادرا من أنواع السرطانات، إلا إنه شكل خطير من...
خلال 3 شهور فقط، شفي 12مريضا من بين 14 ممن يعانون من سرطان الدم المستعصي على الشفاء،...
تعتبر المكسرات أحد العناصر الغنية بالبروتين الذي يحتوي على قيمة غذائية عالية و...
وجد علماء من جامعة ولاية ميشيغان، درسوا الوظيفة المعرفية لأكثر من 15 ألف فرد عانوا...
وجدت دراسة جديدة أن السرطان بدأ يتسبب في قتل المزيد من الناس بمعدل أعلى من أمراض...
وجدت دراسة جديدة أننا جميعا نلتهم نحو 73 ألف قطعة صغيرة من البلاستيك كل عام من خلال...
التفاح من أشهر الفواكه حول العالم، ويرجع ذلك إلى مجموعة الفوائد الصحية الرائعة...
كثيراً ما نسمع عن أمراض معينة تتسبب بها القطط إذا كانت متواجدة بشكل دائم في...
توصل علماء معهد كارولنسكا السويدي، إلى استنتاج مفاده أن النساء يتمتعن بذاكرة...
كشف خبراء مجتمع السكري العالمي The Global Diabetes Community الأعراض الأولية لمرض السكري، التي...