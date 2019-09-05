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النباتيون وصحتهم.. دراسة تنسف "الميزة الأهم"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كثرت الدراسات التي تشير إلى أن الشخص النباتي أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب، غير أن دراسة حديثة كشفت أنه يظل عرضة للإصابة بأمراض خطيرة.



فقد خلصت دراسة نشرت مؤخرا أن احتمال إصابة الشخص "النباتي" بالسكتة الدماغية تصل إلى 20 في المئة.


وقال الخبراء إن النظام الغذائي النباتي قد يكون ناقصا بعض أنواع الدهون بالإضافة إلى الفيتامينات الواقية من الإصابة بـالسكتة الدماغية. 


وأظهرت الدراسة، أن الأشخاص الذين لا يتناولون اللحوم هم عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية النزفية عندما تنفجر الأوعية الدموية في المخ، بحسب ما ذكرت صحيفة الصن البريطانية.


لكن تبين أنهم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 22 في المائة، في حين أن الذين يتناولون الأسماك أقل عرضة لمخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 13 في المائة.


في المقابل، كان الأشخاص الذي يأكلون اللحوم أكثر عرض للإصابة بأمراض القلب، حيث حذر الخبراء من أن هذه الفئة من الناس الذي يأكلون اللحوم بصورة منتظمة من المحتمل أن يكونوا أكثر سمنة، ويعانون من ارتفاع ضغط الدم بالإضافة إلى مشكلات الكوليسترول والسكري.


يشار إلى أن شعبية الوجبات الغذائية الخالية تماما من اللحوم آخذة في الزيادة، حيث أصبح الآن 1.7 مليون بريطاني نباتيا أو نباتيا خالصا.




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