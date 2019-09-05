ضربة لريال مدريد - إيقاف جاريث بيل مباراة واحدة

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، مدة إيقاف الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد، على خلفية طرده في مباراة فياريال الأخيرة، بالجولة الثالثة لليجا.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فقد قررت اللجنة إيقاف بيل، مباراة واحدة، ليتأكد بذلك غيابه عن مواجهة ليفانتي، المقرر لها يوم 14 سبتمبر/ أيلول المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو.وسجل الويلزي هدفين في المباراة التي تعادل فيها ريال مدريد خارج ملعبه بنتيجة 2-2، قبل أن يحصل على بطاقتين صفراوين ويخرج مطرودًا.وكان بيل على وشك مغادرة مدريد في الصيف، قبل أن يستمر مع الفريق، ويدفع به المدرب زين الدين زيدان أساسيًا في المباريات الثلاث الأولى للريال هذا الموسم.