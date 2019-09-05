إليسا, تلتقي, بفارس, كرم, صدفة.., وهذا, ما, حصل, بينهما,

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احتفلت الفنانة اللبنانية ” نادين الراسي ” يوم أمس بعيد ميلادها ال 40 . ونشرت...
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كشف مصدر مقرب من الفنان اللبناني ” وائل كفوري ” وطليقته ” أنجيلا بشارة ” عن...
أعلنت الممثلة السورية #كاريس_بشار عن انضمامها لمسلسل “العميد” حيث ستشارك الممثل...
تعرض الفنان اللبناني ” سعد رمضان ” يوم أمس الثلاثاء لوعكة صحية مفاجئة كادت ان...
حدث الفنان المصري عمرو دياب أزمة كبيرة في مصر ، على إثر حفله الذي أحياه مؤخراً...
نجاح جديد يضيفه عندليب الأغنية العراقية الفنان حاتم العراقي في مسيرته الغنائية،...
خرجت الفنانة السعودية ” أسيل عمران ” بتصريحات من خلال حوارها في برنامج ” The Insider...
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وصف علي جابر، مدير عام مجموعة mbc، مسلسل “عروس بيروت” بأنه بداية تجربة كبيرة. ...