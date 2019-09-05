إليسا, تلتقي, بفارس, كرم, صدفة.., وهذا, ما, حصل, بينهما,

ونشر كرم على صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة ظهر فيها إلى جانب إليسا، وأرفقها بتعليق جاء فيه: “انتي من أنضف الناس يلي تعرفت عليهن بحياتي.. بشوف حالي فيكي”.

التقى الفنان اللبناني فارس كرم بزميلته الفنانة إليسا عن طريق الصدفة على متن إحدى الطائرات.

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