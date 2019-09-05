43, دولة, تسمح, لحامل, الجواز, الفلسطيني, دخولها, دون, فيزا,

احتل الجواز السفر الفلسطيني المركز الـ84، ضمن ترتيب الجوزات عالمياً حسب تصنيف موقع "Passport Index" لعام 2019.

وكشف الموقع المختص في ترتيب جوازات السفر العالمية "Passport Index" ان 43 دولة في العالم لاتطلب فيزا لحملة جواز السفر الفلسطيني اويمكن السفر اليها مباشرة او الحصول على التأشيرة عند الوصول الى المطار او بتأشيرة إلكترونية، بينما يحتاج جواز السفر الفلسطيني الى فيزا لدى 155 دولة حول العالم. ومن الدول التي تسمح لحامل الجواز الفلسطيني دخولها دون فيزا هي:5 دول العربية:1- الاردن2 – الصومال3 – جزر القمر4 – موريتانيا5 – جيبوتي11دولة اسيوية1 – ماليزيا2 – أندونيسيا3 – لاوس4 – المالديف5 – بنغلادش6 – ماكاو7 – سريلانكا8 – تيمور الشرقية9 – إيران10 – كمبوديا11 – الهند15دولة افريقية1 – توجو2 – سيشل3 – إسواتيني4 – موزمبيق5 – مدغشقر6 – السنغال7 – زيمبابوي8 – الرأس الأخضر9 – ساحل العاج10 – أوغندا11 – رواندا12 – غينيا بيساو13 – ليسوتو14 – أثيوبيا15 – الغابون8دول في امريكيا الوسطى الجنوبية1 – دومينيكا2 – سانت فينسنت3 – سانت لوسيا4 – بوليفيا5 – الإكوادور6 – نيكاراغوا7 – فنزويلا8 – كوبا4 دول في أوقيانوسيا1 – ميكرونيزيا2 – توفالو3 – بالاو4 – ساموا