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43 دولة تسمح لحامل الجواز الفلسطيني دخولها دون فيزا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



احتل الجواز السفر الفلسطيني المركز الـ84، ضمن ترتيب الجوزات عالمياً حسب تصنيف موقع "Passport Index" لعام 2019.



وكشف الموقع المختص في ترتيب جوازات السفر العالمية "Passport Index" ان 43 دولة في العالم لاتطلب فيزا لحملة جواز السفر الفلسطيني اويمكن السفر اليها مباشرة او الحصول على التأشيرة عند الوصول الى المطار او بتأشيرة إلكترونية، بينما يحتاج جواز السفر الفلسطيني الى فيزا لدى 155 دولة حول العالم. ومن الدول التي تسمح لحامل الجواز الفلسطيني دخولها دون فيزا هي:

5 دول العربية:

1- الاردن

2 – الصومال

3 – جزر القمر

4 – موريتانيا

5 – جيبوتي

11دولة اسيوية

1 – ماليزيا

2 – أندونيسيا

3 – لاوس

4 – المالديف

5 – بنغلادش

6 – ماكاو

7 – سريلانكا

8 – تيمور الشرقية

9 – إيران

10 – كمبوديا

11 – الهند

15دولة افريقية

1 – توجو

2 – سيشل

3 – إسواتيني

4 – موزمبيق

5 – مدغشقر

6 – السنغال

7 – زيمبابوي

8 – الرأس الأخضر

9 – ساحل العاج

10 – أوغندا

11 – رواندا

12 – غينيا بيساو

13 – ليسوتو

14 – أثيوبيا

15 – الغابون

8دول في امريكيا الوسطى الجنوبية

1 – دومينيكا

2 – سانت فينسنت

3 – سانت لوسيا

4 – بوليفيا

5 – الإكوادور

6 – نيكاراغوا

7 – فنزويلا

8 – كوبا

4 دول في أوقيانوسيا

1 – ميكرونيزيا

2 – توفالو


3 – بالاو


4 – ساموا




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