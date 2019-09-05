بيرتيس, يبعث, برسالة, عاجلة, للمستشار, القضائي, للكنيست, لوقف, قانون, الكاميرات, المجحف,

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احتل الجواز السفر الفلسطيني المركز الـ84، ضمن ترتيب الجوزات عالمياً حسب تصنيف...
نجح الطبيب ابراهيم محاميد من عيادة كلاليت في حي المحاجنة بام الفحم باخراج قطعة...
استنكر رئيس مجلس محلي بسمة طبعون رائد زبيدات الحريق المتعمد بفعل فاعل في غرفة...
جاء في بيان صادر عن دائرة الثقافة الرياضة والشباب في بلدية الناصرة ،: "يقام...
ابرق صباح اليوم الخميس عمير بيرتس، رئيس حزب العمل جيشير للمستشار القضائي...
شارك اليوم الخميس اهالي القرى غير المعترف بها في النقب بمظاهرة حاشدة ورفع شعارات...
انطلاق اعمال مؤتمر القضاء السنوي والذي تنظمه نقابة المحامين في منطقة معارض...
قام اهالي اطفال بستان مدرسة زراعية عرابة باغلاق المدرسة احتجاجا على الشارع...
شب حريق فجر اليوم الخميس في مدرسة الحلف الابتدائية . طواقم اطفاء وانقاذ وصلت...
عدل رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة عن تصريحات سبق وأن أدلى بها حول استعداده...