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بيرتيس يبعث برسالة عاجلة للمستشار القضائي للكنيست لوقف قانون الكاميرات المجحف



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق





بعث عضو الكنيست عمير بيرتس رئيس حزب العمل جيشر برسالة عاجلة للمستشار القضائي للكنيست المحامي ايال يانون لوقف قانون الكاميرات المجحف بحق الأقلية العربية  والذي من المقرر التصويت عليه بالكنيست يوم الاثنين.


وصرح عمير بيرتس قائلا :- ان الهستيريا التي اصابة رئيس الحكومة نتنياهو قبل أسبوعين من موعد الانتخابات هدفها الأساسي هو دب الخوف بجمهور الاقلية العربية بالبلاد والتي تعتبر عنصر أساسي بالمجتمع الإسرائيلي فلا يعقل ان نستثني ونخيف 20% من مواطني هذه البلاد لأسباب سياسية وتفوح منها رائحة التميز العنصري ضد اقلية من ان تشارك بالانتخابات بحرية تامة كأي مواطن بهذه البلاد وهذا الامر سيؤدي الى عدم الثقة بلجنة الانتخابات المركزية واذرعتها الموزعة بكل انحاء البلاد.وطالب بيرتس من المستشار القضائي ان يعطي  راية ووجهة نظره  قبل عرض القانون على الكنيست لوجود العديد من الثغرات القانونية بهذا القانون ونطالب من رئيس الكنيست عدم إقامة اخر جلسة للكنيست ال21 بهذا الصدد لوجود الثغرات القانونية بقانون الكاميرات.




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