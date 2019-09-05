ام, الفحم, :, اخراج, قطعة, معجونة, سلايم, علقت, داخل, أنف, طفلة,

نجح الطبيب ابراهيم محاميد من عيادة كلاليت في حي المحاجنة بام الفحم باخراج قطعة "معجونة سلايم" علقت داخل انف طفلة (عامان ونصف) من ام الفحم خلال لعبها فيها.

والدا الطفلة شكرا الطبيب على الاهتمام والخدمة والعلاج الذي قدمه لطفلتهما .من جهته حذر الطبيب ابراهيم محاميد الاهل من هذه الاعاب التي بمتناول الاطفال .