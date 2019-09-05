تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-05 11:58:30 43 دولة تسمح لحامل الجواز الفلسطيني دخولها دون فيزا |  2019-09-05 11:51:57 بيرتيس يبعث برسالة عاجلة للمستشار القضائي للكنيست لوقف قانون الكاميرات المجحف |  2019-09-05 11:40:37 ام الفحم : اخراج قطعة معجونة سلايم علقت داخل أنف طفلة |  2019-09-05 11:37:34 رائد زبيدات رئيس مجلس بسمة طبعون : الحريق والتخريب في ابتدائية الحلف هدفه المس بأمن القرية ومواطنيها |  2019-09-05 11:12:18 بيرتس : نتنياهو يحرض على العرب لأنه يعرف انه خاسر |  2019-09-05 10:18:30 اهالي القرى غير المعترف بها في النقب يتظاهرون في بئر السبع تنديدا بالاوضاع التعليمية المزرية |  2019-09-05 10:00:39 افتتاح اعمال مؤتمر القضاء الثامن لنقابة المحامين بحضور واسع |  2019-09-05 09:53:02 اهالي أطفال بستان المدرسة الزراعية عرابة يغلقون المدرسة احتجاجا على الشارع الترابي والبلدية تستجيب |  2019-09-05 09:39:00 الناصرة: مسجد خالد بن الوليد يحيي ذكرى رأس السنة الهجرية الجديدة‎ |  2019-09-05 09:24:50 حريق في غرفة مدير مدرسة الحلف الابتدائية واضرار جسيمة |  2019-09-05 08:46:53 السلطة الفلسطينية تتوجه لمحكمة التحكيم الدولي لاسترداد أموالها من اسرائيل |  2019-09-05 08:45:30 واشنطن تعترف بعرض الملايين على قبطان ناقلة النفط الإيرانية لاحتجازها |  2019-09-05 08:44:22 عودة يتراجع عن استعداده للانضمام إلى حكومة برئاسة غانتس |  2019-09-05 08:29:16 فيديو وصور -منع أكثر من 150 شيخاً درزياً من البلاد السفر لسوريا عبر معبر الشيخ حسين واجواء متوترة مشحونة |  2019-09-05 05:43:26 نتنياهو إلى موسكو لمقابلة بوتين قبل انتخابات الكنيست |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

رائد زبيدات رئيس مجلس بسمة طبعون : الحريق والتخريب في ابتدائية الحلف هدفه المس بأمن القرية ومواطنيها



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



استنكر رئيس مجلس محلي بسمة طبعون  رائد زبيدات الحريق المتعمد بفعل فاعل في غرفة مدير المدرسة الابتدائية في عرب الحلف الأستاذ وائل عمرية، كما أدان أعمال الزعرنة والتخريب في ممتلكات المدرسة وحرق غرفة المدير بشكل خاص، وبلطف من الله لم تقع اصابات وأضرار جسمانية، بينما كانت أضرار جسيمة في الممتلكات.



 وأضاف أن هذه الأعمال تضر بطلابنا وطالباتنا وهدفها المس بأمن القرية ومواطنيها، لكن لن تنجح هذه المحاولات لضرب الأمن والأمان في بسمة طبعون وستذهب أدراج الرياح. 

وطلب من الأهالي الوقوف يد واحدة وقلب واحد لانجاح المدرسة وإدخال الأمن والأمان إلى قلوب أولادنا. 

وقد حضر المفتشان موسى حلف وطارق جواميس وعبده زبيدات مسؤول المعارف في المجلس المحلي والناطق بلسان سلطة الاطفاء كايد ظاهر، لاستنكار هذا العمل. وبادرت د.أورنا سمحون مديرة لواء الشمال في وزارة التربية والتعليم  الى الاتصال برئيس المجلس رائد زبيدات، حيث عبرت عن استنكارها لهذا العمل الجبان، وأعطته كل الدعم والثقة لاعادة فتح أبواب المدرسة أمام الطلاب والطالبات، يوم الأحد المقبل.


خبار متعلقة






كلمات متعلقة

رائد, زبيدات, رئيس, مجلس, بسمة, طبعون, :, الحريق, والتخريب, في, ابتدائية, الحلف, هدفه, المس, بأمن, القرية, ومواطنيها,

تابعونــا

43 دولة تسمح لحامل الجواز الفلسطيني دخولها دون فيزا 43 دولة تسمح لحامل الجواز الفلسطيني دخولها دون فيزا 2019-09-05 | 11:58:30

احتل الجواز السفر الفلسطيني المركز الـ84، ضمن ترتيب الجوزات عالمياً حسب تصنيف...

بيرتيس يبعث برسالة عاجلة للمستشار القضائي للكنيست لوقف قانون الكاميرات المجحف بيرتيس يبعث برسالة عاجلة للمستشار القضائي للكنيست لوقف قانون الكاميرات المجحف 2019-09-05 | 11:51:57

بعث عضو الكنيست عمير بيرتس رئيس حزب العمل جيشر برسالة عاجلة للمستشار القضائي...

ام الفحم : اخراج قطعة معجونة سلايم علقت داخل أنف طفلة ام الفحم : اخراج قطعة معجونة سلايم علقت داخل أنف طفلة 2019-09-05 | 11:40:37

نجح الطبيب ابراهيم محاميد من عيادة كلاليت في حي المحاجنة بام الفحم باخراج قطعة...

الأسبوع القادم: المؤتمر الرياضي النسائي الثالث على التوالي في الناصرة الأسبوع القادم: المؤتمر الرياضي النسائي الثالث على التوالي في الناصرة 2019-09-05 | 11:17:04

جاء في بيان صادر عن دائرة الثقافة الرياضة والشباب في بلدية الناصرة ،: "يقام...

بيرتس : نتنياهو يحرض على العرب لأنه يعرف انه خاسر بيرتس : نتنياهو يحرض على العرب لأنه يعرف انه خاسر 2019-09-05 | 11:12:18

ابرق صباح اليوم الخميس عمير بيرتس، رئيس حزب العمل جيشير للمستشار القضائي...

اهالي القرى غير المعترف بها في النقب يتظاهرون في بئر السبع تنديدا بالاوضاع التعليمية المزرية اهالي القرى غير المعترف بها في النقب يتظاهرون في بئر السبع تنديدا بالاوضاع التعليمية المزرية 2019-09-05 | 10:18:30

شارك اليوم الخميس اهالي القرى غير المعترف بها في النقب بمظاهرة حاشدة ورفع شعارات...

افتتاح اعمال مؤتمر القضاء الثامن لنقابة المحامين بحضور واسع افتتاح اعمال مؤتمر القضاء الثامن لنقابة المحامين بحضور واسع 2019-09-05 | 10:00:39

انطلاق اعمال مؤتمر القضاء السنوي والذي تنظمه نقابة المحامين في منطقة معارض...

اهالي أطفال بستان المدرسة الزراعية عرابة يغلقون المدرسة احتجاجا على الشارع الترابي والبلدية تستجيب اهالي أطفال بستان المدرسة الزراعية عرابة يغلقون المدرسة احتجاجا على الشارع الترابي والبلدية تستجيب 2019-09-05 | 09:53:02

قام اهالي اطفال بستان مدرسة زراعية عرابة باغلاق المدرسة احتجاجا على الشارع...

حريق في غرفة مدير مدرسة الحلف الابتدائية واضرار جسيمة حريق في غرفة مدير مدرسة الحلف الابتدائية واضرار جسيمة 2019-09-05 | 09:24:50

شب حريق فجر اليوم الخميس في مدرسة الحلف الابتدائية . طواقم اطفاء وانقاذ وصلت...

عودة يتراجع عن استعداده للانضمام إلى حكومة برئاسة غانتس عودة يتراجع عن استعداده للانضمام إلى حكومة برئاسة غانتس 2019-09-05 | 08:44:22

عدل رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة عن تصريحات سبق وأن أدلى بها حول استعداده...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اطلاق نار شبلي قرية مستشفى اصابة متوسطة علاج مستشفى اطلاق نار سيارات بيت قنبلة قنبلتان هلع صوت قرية اعتقال شاب مشتبه ضبط مخدرات اسلحة عمال فلسطينيين دون تصاريح تفتيش محلات قرية بلدة تل السبع سطو حارس مدرسة زراعية الرامة سرقة مال سلاح غاز فلفل الشرطة التحقيق السفر كمال خطيب تجديد امر منع السفر كفر كنا 5 أشهر اضافية مصرع عامل ورشة في مدينة بات يام اصابة خلال شرطة اسعاف جلجولية ثائر ابو سنينهموجة حر تضرب البلاد تستمر حتى السبت تحذير المواطنين الحرارة تصل الى 40 درجة مئويةنانسي حوا من حيفا تعلن انسحابها من برنامج اراب ايدول وفاة الأديب الفلسطيني سلمان ناطور من دالية الكرملقتلة عائلة دوابشة حرق محكمة جلسة اللد حادث طرق مروع حادث العفولة اصابة سائق الشرطة مستشفى مصرع شاب قتيل جثة امرأة اطلاق نار علامات عنف بيت في قرية الرامة سميرة اسماعيل اطلاق نارطعن اطلاق نار عوا الخليل فلسطيني جندي أشرف محمد عمور سائق سيارة اجرة تكسي تفتيش نابلس تخريب سيارة محمد القيق الاسير الصحفي شعارات احتجاجا نصرة مظاهرة امام مستشفى العفولة هعيمك
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com