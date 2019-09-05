رائد, زبيدات, رئيس, مجلس, بسمة, طبعون, :, الحريق, والتخريب, في, ابتدائية, الحلف, هدفه, المس, بأمن, القرية, ومواطنيها,

استنكر رئيس مجلس محلي بسمة طبعون رائد زبيدات الحريق المتعمد بفعل فاعل في غرفة مدير المدرسة الابتدائية في عرب الحلف الأستاذ وائل عمرية، كما أدان أعمال الزعرنة والتخريب في ممتلكات المدرسة وحرق غرفة المدير بشكل خاص، وبلطف من الله لم تقع اصابات وأضرار جسمانية، بينما كانت أضرار جسيمة في الممتلكات.

وأضاف أن هذه الأعمال تضر بطلابنا وطالباتنا وهدفها المس بأمن القرية ومواطنيها، لكن لن تنجح هذه المحاولات لضرب الأمن والأمان في بسمة طبعون وستذهب أدراج الرياح.وطلب من الأهالي الوقوف يد واحدة وقلب واحد لانجاح المدرسة وإدخال الأمن والأمان إلى قلوب أولادنا.وقد حضر المفتشان موسى حلف وطارق جواميس وعبده زبيدات مسؤول المعارف في المجلس المحلي والناطق بلسان سلطة الاطفاء كايد ظاهر، لاستنكار هذا العمل. وبادرت د.أورنا سمحون مديرة لواء الشمال في وزارة التربية والتعليم الى الاتصال برئيس المجلس رائد زبيدات، حيث عبرت عن استنكارها لهذا العمل الجبان، وأعطته كل الدعم والثقة لاعادة فتح أبواب المدرسة أمام الطلاب والطالبات، يوم الأحد المقبل.