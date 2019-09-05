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الأسبوع القادم: المؤتمر الرياضي النسائي الثالث على التوالي في الناصرة



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جاء في بيان صادر عن دائرة الثقافة الرياضة والشباب في بلدية الناصرة ،: "يقام المؤتمر الرياضي النسائي للمرة الثالثة على التوالي في فندق الجولدن كراون بمنطقة الناصرة. وذلك يوم الخميس والجمعة 12-9/13 برعاية دائرة الثقافة الرياضة والشباب في ساعات الصباح يتضمن دروس رياضيّة متنوعة تناسب أجيال 15 سنة فما فوق وجميع مستويات اللياقة البدنية بقدوة 30 مدربة محترفة من الوسط العربي واليهودي ومحاضرات توعية من قبل أربعة إمكانيات في مجالات الصحة والرياضة ويضم اكثر من 700 مشتركة من شرائح مختلفة. ويسعى البرنامج إلى التوعية في مجالات الرياضة نحو نمط حياة صحي". 




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