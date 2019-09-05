تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-05 11:58:30 43 دولة تسمح لحامل الجواز الفلسطيني دخولها دون فيزا |  2019-09-05 11:51:57 بيرتيس يبعث برسالة عاجلة للمستشار القضائي للكنيست لوقف قانون الكاميرات المجحف |  2019-09-05 11:40:37 ام الفحم : اخراج قطعة معجونة سلايم علقت داخل أنف طفلة |  2019-09-05 11:37:34 رائد زبيدات رئيس مجلس بسمة طبعون : الحريق والتخريب في ابتدائية الحلف هدفه المس بأمن القرية ومواطنيها |  2019-09-05 11:12:18 بيرتس : نتنياهو يحرض على العرب لأنه يعرف انه خاسر |  2019-09-05 10:18:30 اهالي القرى غير المعترف بها في النقب يتظاهرون في بئر السبع تنديدا بالاوضاع التعليمية المزرية |  2019-09-05 10:00:39 افتتاح اعمال مؤتمر القضاء الثامن لنقابة المحامين بحضور واسع |  2019-09-05 09:53:02 اهالي أطفال بستان المدرسة الزراعية عرابة يغلقون المدرسة احتجاجا على الشارع الترابي والبلدية تستجيب |  2019-09-05 09:39:00 الناصرة: مسجد خالد بن الوليد يحيي ذكرى رأس السنة الهجرية الجديدة‎ |  2019-09-05 09:24:50 حريق في غرفة مدير مدرسة الحلف الابتدائية واضرار جسيمة |  2019-09-05 08:46:53 السلطة الفلسطينية تتوجه لمحكمة التحكيم الدولي لاسترداد أموالها من اسرائيل |  2019-09-05 08:45:30 واشنطن تعترف بعرض الملايين على قبطان ناقلة النفط الإيرانية لاحتجازها |  2019-09-05 08:44:22 عودة يتراجع عن استعداده للانضمام إلى حكومة برئاسة غانتس |  2019-09-05 08:29:16 فيديو وصور -منع أكثر من 150 شيخاً درزياً من البلاد السفر لسوريا عبر معبر الشيخ حسين واجواء متوترة مشحونة |  2019-09-05 05:43:26 نتنياهو إلى موسكو لمقابلة بوتين قبل انتخابات الكنيست |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بيرتس : نتنياهو يحرض على العرب لأنه يعرف انه خاسر



  |     |   اضافة تعليق





ابرق صباح اليوم الخميس عمير بيرتس، رئيس حزب العمل جيشير للمستشار القضائي للكنيست ايال يانون، طالبه بشكل مستعجل وقف سن قانون تركيب كاميرات مراقبة في صناديق الاقتراع في البلدات العربية.


وكتب بيرتس في رسالته المستعجلة  "الجنون الذي يصيب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اسبوعين قبل الانتخابات يهدف بالمس وبالتحريض على الجمهور العربي وتخويف وترهيب 20 بالمائة من مواطني اسرائيل".


وتابع بيرتس في رسالته "وضع الكاميرات من قبل جهات سياسية لها اجندة واضحة هدفه زرع الخوف وبالتالي منع نسبة كبيرة من عدم المشاركة في الانتخابات وهو ايًا عدم ثقة بلجنة الانتخابات المركزية واذرعها المختلفة التي تدير عملية الانتخابات".


واردف بيرتس في رسالته "في فترة اجازة  الكنيست يتم فقط انهاء سن قوانين مستعجلة لكن البدء بسن قوانين عنصرية من قبل رئيس الحكومة بشكل مستعجل هو امر غير قانوني وغير شرعي ويجب منعه بشكل فوري واطالب ابلاغ رئيس الكنيست بالأمر والامتناع عن المبادرة لنقاش القانون"





كلمات متعلقة

بيرتس, :, نتنياهو, يحرض, على, العرب, لأنه, يعرف, انه, خاسر,

تابعونــا

43 دولة تسمح لحامل الجواز الفلسطيني دخولها دون فيزا 43 دولة تسمح لحامل الجواز الفلسطيني دخولها دون فيزا 2019-09-05 | 11:58:30

احتل الجواز السفر الفلسطيني المركز الـ84، ضمن ترتيب الجوزات عالمياً حسب تصنيف...

بيرتيس يبعث برسالة عاجلة للمستشار القضائي للكنيست لوقف قانون الكاميرات المجحف بيرتيس يبعث برسالة عاجلة للمستشار القضائي للكنيست لوقف قانون الكاميرات المجحف 2019-09-05 | 11:51:57

بعث عضو الكنيست عمير بيرتس رئيس حزب العمل جيشر برسالة عاجلة للمستشار القضائي...

ام الفحم : اخراج قطعة معجونة سلايم علقت داخل أنف طفلة ام الفحم : اخراج قطعة معجونة سلايم علقت داخل أنف طفلة 2019-09-05 | 11:40:37

نجح الطبيب ابراهيم محاميد من عيادة كلاليت في حي المحاجنة بام الفحم باخراج قطعة...

رائد زبيدات رئيس مجلس بسمة طبعون : الحريق والتخريب في ابتدائية الحلف هدفه المس بأمن القرية ومواطنيها رائد زبيدات رئيس مجلس بسمة طبعون : الحريق والتخريب في ابتدائية الحلف هدفه المس بأمن القرية ومواطنيها 2019-09-05 | 11:37:34

استنكر رئيس مجلس محلي بسمة طبعون رائد زبيدات الحريق المتعمد بفعل فاعل في غرفة...

الأسبوع القادم: المؤتمر الرياضي النسائي الثالث على التوالي في الناصرة الأسبوع القادم: المؤتمر الرياضي النسائي الثالث على التوالي في الناصرة 2019-09-05 | 11:17:04

جاء في بيان صادر عن دائرة الثقافة الرياضة والشباب في بلدية الناصرة ،: "يقام...

اهالي القرى غير المعترف بها في النقب يتظاهرون في بئر السبع تنديدا بالاوضاع التعليمية المزرية اهالي القرى غير المعترف بها في النقب يتظاهرون في بئر السبع تنديدا بالاوضاع التعليمية المزرية 2019-09-05 | 10:18:30

شارك اليوم الخميس اهالي القرى غير المعترف بها في النقب بمظاهرة حاشدة ورفع شعارات...

افتتاح اعمال مؤتمر القضاء الثامن لنقابة المحامين بحضور واسع افتتاح اعمال مؤتمر القضاء الثامن لنقابة المحامين بحضور واسع 2019-09-05 | 10:00:39

انطلاق اعمال مؤتمر القضاء السنوي والذي تنظمه نقابة المحامين في منطقة معارض...

اهالي أطفال بستان المدرسة الزراعية عرابة يغلقون المدرسة احتجاجا على الشارع الترابي والبلدية تستجيب اهالي أطفال بستان المدرسة الزراعية عرابة يغلقون المدرسة احتجاجا على الشارع الترابي والبلدية تستجيب 2019-09-05 | 09:53:02

قام اهالي اطفال بستان مدرسة زراعية عرابة باغلاق المدرسة احتجاجا على الشارع...

حريق في غرفة مدير مدرسة الحلف الابتدائية واضرار جسيمة حريق في غرفة مدير مدرسة الحلف الابتدائية واضرار جسيمة 2019-09-05 | 09:24:50

شب حريق فجر اليوم الخميس في مدرسة الحلف الابتدائية . طواقم اطفاء وانقاذ وصلت...

عودة يتراجع عن استعداده للانضمام إلى حكومة برئاسة غانتس عودة يتراجع عن استعداده للانضمام إلى حكومة برئاسة غانتس 2019-09-05 | 08:44:22

عدل رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة عن تصريحات سبق وأن أدلى بها حول استعداده...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الشاب عبد الرحمن سعيد ابو ليل وفاة فاجعة كفر قرع اثر نوبة قلبية اصابة خطيرة بالغة حادث عمل كراج سيارات قرية شاحنات شاحنة مجد علي سعبان الكروم مصرع مواطنون عالقون ايلات الجنوب فيضانات سيول الشمال المثلث تحويل ميزانية مبلغ 50 مليون شيكل للمدارس الاهلية المصادقة لجنة المالية البرلمانية يوسف جبارين الشيخ رائد صلاح التماس محمد بركة المحكمة جلسة النظر استئنافنعيم جربان جسر الزرقاء مصرع وفاة الشاب اطلاق نار مستشفى قداس عيد البشارة الناصرة البطريرك ثيوفيلوس الاحتفال مدينة الناصرةسمر قبطي منع تأخير تفتيش مطار اسرائيل بن غوريون الدولي كولومبيا ممثلة حادث طرق مروع الجنوب مصرع شابين عربيين اشتعال النيران بسيارة وزارة الصحة مصنع صحينة الامير فحص جرثومة سلمونيلا بيان شبهات وجود العثور الطكتورة سهير حسن أسدي قسم مديرة تعيين امراض الكلى ضغط الدم مستشفى رمبام في حيفاشفاعمرو المصادقة الخارطة الهيكيلية الرئيس عنبتاوي يستهجن موقف الجبهة ايداع مصرع عامل ورشة اشدود اصابة اعلان وفاة طاقم طبي شرطة مستشفى تحقيق اعتداء جنسي فتاة قاصر 14 عاما الكرمل اعتقال شاب المحكمة الشرطة انترنت لقاءات حميمةمصرع مقتل شخص سقط عن صخرة ارتفاع 30 مترا منطقة القدس الشرطة اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com