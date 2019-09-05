بيرتس, :, نتنياهو, يحرض, على, العرب, لأنه, يعرف, انه, خاسر,

ابرق صباح اليوم الخميس عمير بيرتس، رئيس حزب العمل جيشير للمستشار القضائي للكنيست ايال يانون، طالبه بشكل مستعجل وقف سن قانون تركيب كاميرات مراقبة في صناديق الاقتراع في البلدات العربية.وكتب بيرتس في رسالته المستعجلة "الجنون الذي يصيب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اسبوعين قبل الانتخابات يهدف بالمس وبالتحريض على الجمهور العربي وتخويف وترهيب 20 بالمائة من مواطني اسرائيل".وتابع بيرتس في رسالته "وضع الكاميرات من قبل جهات سياسية لها اجندة واضحة هدفه زرع الخوف وبالتالي منع نسبة كبيرة من عدم المشاركة في الانتخابات وهو ايًا عدم ثقة بلجنة الانتخابات المركزية واذرعها المختلفة التي تدير عملية الانتخابات".واردف بيرتس في رسالته "في فترة اجازة الكنيست يتم فقط انهاء سن قوانين مستعجلة لكن البدء بسن قوانين عنصرية من قبل رئيس الحكومة بشكل مستعجل هو امر غير قانوني وغير شرعي ويجب منعه بشكل فوري واطالب ابلاغ رئيس الكنيست بالأمر والامتناع عن المبادرة لنقاش القانون"