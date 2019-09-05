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مظاهرة لاهالي طلاب القرى غير المعترف بها بالنقب
2019-09-05 11:06:59
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مظاهرة لاهالي طلاب القرى غير المعترف بها بالنقب
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