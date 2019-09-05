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ظهر حصان صغير في طابور ركاب يتنظرون الصعود إلى الطائرة، في مطار مدينة شيكاغو...
شهد الأطباء التشيكيون ولادة طفلة سليمة بعد 117 يوما من إعلان وفاة والدتها، مسجلة...
ما كان بالأمس احتمالا أو شبه مستحيل أضحى اليوم واقعا. وفي مجال التكنولوجيا يتوقع...
ما كان بالأمس احتمالا أو شبه مستحيل أضحى اليوم واقعا. وفي مجال التكنولوجيا يتوقع...
أقدم حشد من الناس في الهند على ضرب طبيب مسن (75 عاما) وتعذيبه حتى الموت، ما دفع...
قبع مواطن أمريكي من سكان ولاية ألاباما الأمريكية 36 سنة في السجن بسبب سرقته 50...
نشر موقع "بلومبيرغ" قائمة لقادة العالم الأعلى أجرا، في قائمة ضمت الرئيس الأميركي...
ذكرت تقارير صحفية، أن شركة سامسونغ الكورية تستعد لإعادة إطلاق هاتفها الذكي...
أعلنت شركة أبل عن موعد إطلاق هاتفها الذكي المقبل، الذي سيطلق عليه في الغالب...
أشتهر شاب من مدينة ويستبورت بولاية ماساتشوستس الأمريكية بفضل الطول الشاذ...