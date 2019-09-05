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زواج طفلة برجل ثلاثيني في إيران "فيديو"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تداول مغردون ووسائل إعلام رسمية إيرانية يوم أمس الثلاثاء مقطع فيديو يوضح إجراء عقد زواج متعة لطفلة ورجل يبدو في الثلاثينات من عمره.



ظهرت في الفيديو الطفلة إلى جانب الرجل الذي يبدو في الثلاثينات من عمره، مع سماع صوت رجل دين يتمم إجراءات الزواج، وترد الطفلة بالإيجاب. وانتشر جدل واسع بين المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الزواج، كون القانون الإيراني لعام 2002 يحدد السن القانونية لزواج الإناث بنحو 13 عاما، والذكور 15 عاما، ويمكن لمن هم أقل عمرا من ذلك الزواج بعد الحصول على إذن رسمي من المحكمة.


يذكر أن مركز حقوق الإنسان في إيران، أحصى أن هناك 40 ألف طفلة تزوجن في سن ما دون 15 سنة في عام 2016.




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