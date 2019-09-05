صورة.., نيمار, يثير, الجدل, برسالة, غامضة, من, البرازيل,

واصل نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إثارة الجدل بنشر رسالة غامضة خلال تواجده في معسكر منتخب البرازيل بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر نيمار صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستاجرام" وهو يضحك بحرارة وسط زملائه في التدريبات، وكتب عليها "السعادة".وتحمل رسالة اللاعب البرازيلي معنيين أحدهما ربما يكون ردًا على التقارير الصحفية، التي أشارت إلى أنه "أجهش بالبكاء" بعد تعثر انتقاله إلى برشلونة الإسباني هذا الصيف.أما الاتجاه الآخر من رسالة نيمار الغامضة، يحمل أنه لا يعرف معنى للسعادة إلا بعيدًا عن النادي الباريسي.وعاش نيمار فترة صعبة على مدار الأسابيع الأخيرة، بعدما تعثر انضمامه إلى البارسا، كما تم تجميد مشاركته في المباريات الودية والرسمية منذ بداية الموسم الجاري.