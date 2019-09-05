صورة.., نيمار, يثير, الجدل, برسالة, غامضة, من, البرازيل,

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تفوق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو...
ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس مهتم بضم لاعب وسط جديد، في فترة الانتقالات الصيفية...
كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأربعاء، عن كواليس الميركاتو الصيفي بشأن مفاوضات...
بعد فشل الصفقة التي كان من المنتظر أن تكتمل خلال فترة الانتقالات الصيفية، ينتظر...
أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية عبر مصادرها، أن النجم البرازيلي نيمار يشعر بالإحباط...
أكد البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، أنه يتحرق شوقًا للعب بين صفوف...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن باريس سان جيرمان منح برشلونة فرصة ذهبية...
أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، أمس الإثنين، تعاقده مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي،...
يستعد ليفربول الإنجليزي لمفاجأة أنصاره بقرار غير متوقع، حيث تحدثت مصادر إعلامية...
ربط الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، نفسه بالانتقال إلى ريال مدريد،...