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نادين الراسي تحتفل بعيدها ال 40 بين طليقها وحبيبها الجديد !



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



احتفلت الفنانة اللبنانية ” نادين الراسي ” يوم أمس بعيد ميلادها ال 40 .

ونشرت نادين الراسي مجموعة من الصور من الاحتفال بعيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع ” انستجرام ” .

 وأثارت نادين جدلا واسعا بين متابعيها بعد نشرها للصور التي ظهرت بها وهي تجمع بين طليقها ” حاتم حدشيتي ” وحبيبها الجديد ” مجد دعبول ” والتي حرصت على حضورهم بالإضافة إلى ابنها ” مارك حدشيتي ” .


حيث انتقدها العديد من المتابعين على هذا التصرف وجاءت التعليقات مثل : ” قادرة وتعملها ” و ” كيف جمعت بين الإثنين في مكان واحد ” .


وكانت قد أعلنت منذ فترة عن قصة ارتباطها وحبيبها الجديد ” مجد دعبول ” عبر موقع إنستجرام .


وياتى احتفال نادين الراسى بعيد ميلادها بعد أيام قليلة من عودتها الى التمثيل وتوقيعها على المشاركة في عمل درامى جديد على الرغم من قرار اعتزالها الفن .


ويعود قرار نادين باعتزال الفن إلى واقعة ضرب ابنها مارك لها والذي كان سبب أيضا في دفعها إلى محاولة الانتحار بتناول ما يقرب من 90 حبة مهدئ .




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