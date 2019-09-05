نادين, الراسي, تحتفل, بعيدها, ال, 40, بين, طليقها, وحبيبها, الجديد, !,

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أعلنت الممثلة السورية #كاريس_بشار عن انضمامها لمسلسل “العميد” حيث ستشارك الممثل...
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خرجت الفنانة السعودية ” أسيل عمران ” بتصريحات من خلال حوارها في برنامج ” The Insider...
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