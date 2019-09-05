نادين, الراسي, تحتفل, بعيدها, ال, 40, بين, طليقها, وحبيبها, الجديد, !,

احتفلت الفنانة اللبنانية ” نادين الراسي ” يوم أمس بعيد ميلادها ال 40 .

ونشرت نادين الراسي مجموعة من الصور من الاحتفال بعيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع ” انستجرام ” .وأثارت نادين جدلا واسعا بين متابعيها بعد نشرها للصور التي ظهرت بها وهي تجمع بين طليقها ” حاتم حدشيتي ” وحبيبها الجديد ” مجد دعبول ” والتي حرصت على حضورهم بالإضافة إلى ابنها ” مارك حدشيتي ” .حيث انتقدها العديد من المتابعين على هذا التصرف وجاءت التعليقات مثل : ” قادرة وتعملها ” و ” كيف جمعت بين الإثنين في مكان واحد ” .وكانت قد أعلنت منذ فترة عن قصة ارتباطها وحبيبها الجديد ” مجد دعبول ” عبر موقع إنستجرام .وياتى احتفال نادين الراسى بعيد ميلادها بعد أيام قليلة من عودتها الى التمثيل وتوقيعها على المشاركة في عمل درامى جديد على الرغم من قرار اعتزالها الفن .ويعود قرار نادين باعتزال الفن إلى واقعة ضرب ابنها مارك لها والذي كان سبب أيضا في دفعها إلى محاولة الانتحار بتناول ما يقرب من 90 حبة مهدئ .