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اهالي القرى غير المعترف بها في النقب يتظاهرون في بئر السبع تنديدا بالاوضاع التعليمية المزرية



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



شارك اليوم الخميس  اهالي القرى غير المعترف بها في النقب بمظاهرة حاشدة ورفع شعارات قبالة مكاتب وزارة المعارف في بئر السبع تنديدا بالاوضاع التعليمية المزرية في المدارس حيث لم تفتح السنة الدراسية الجديدة وتم اعلان الاضراب في اكثر من مدرسة .



كما وان المتظاهرين يطالبون بسفريات لطلاب تلك القرى من والى المدارس التي يدرسون فيها .



خلال كلمته أعلنت الشيخ فايز ابو صهيبان رئيس بلدية رهط  عن انضمام 27000 طالب من مدينة رهط للإضراب في حال استمرار اضراب طلاب القرى العربية في النقب مسلوبة الإعتراف



المحامي طلب ابو  عرار  قال:" تتنصل وزارة المعارف لحقوق الالاف من طلابنا، الأمر الذي لو كان عند اليهود لما وصل لهذا الحد، ولعولجت القضية بأسرع وقت ممكن.

وكما قلنا في جلساتنا مع وزارة المالية ومع وزارة المعارف لماذا لا تستثمر الأموال التي تصرف على السفريات والتي تقدر ب 80 مليون شيكل، لبناء المدارس في القرى غير المعترف بها، والتي تمكن من بناء قرابة 10 مدارس بهذه الأموال؟ علما ان ما تقوم به الوزارات هو نهج وسياسة للضغط على الاهل في القرى غير المعترف بها لتهجيرهم من قراهم.


واطالب رئيس مجلس القسوم الاقليمي بإعلان الاضراب في المجلس الاقليمي القسوم لزيادة الضغط على المؤسسات الحكومية لحل المشاكل التي حالت دون وصول الطلاب لمدارسهم، ولحل جميع المشاكل التي أدت الى اعلان  الاضراب".




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