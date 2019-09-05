افتتاح, اعمال, مؤتمر, القضاء, الثامن, لنقابة, المحامين, بحضور, واسع,

انطلاق اعمال مؤتمر القضاء السنوي والذي تنظمه نقابة المحامين في منطقة معارض مطار اللد، بحضور رئيس نقابة المحامين المحامي ابي حيمي ووزيرالقضاء الوزير اميراوحنا ورئيسة محكمة العدل العليا القاضية استرحيوت والمستشار القضائي للحكومه د. افحاي مندلبليط ومراقب الدولة ورؤساء الالوية النقابة وأعضاء المجلس القطري وبمشاركة اكثر من الف محام ومحامية.هذا وأفتتح جدول اعمال المؤتمر رئيس نقابة المحامين المحامي ابي حيمي والذي رحب بالحضور وجمهور المحامين وتطرق رئيس النقابة الى ان الجهاز القضائي ليس معصوما عن أي انتقاد كان ما دام سيصب بمصلحة الجهاز القضائي, ومن باب المسؤولية قمنا بالتوجه لرئيس لجنة الانتخابات القاضي حنان ملتسر بمبادرة للمشاركة الفعالة بتجنيد محامين من اجل سير عملية الانتخابات بطريقة نزيهة والمحافظة على أحدى اسس الديمقراطية في البلاد .وقد شارك العديد من رجال القانون من الوسط العربي بأعمال المؤتمر وعلى راسهم المحامي زكي كمال والذي تحدث بإسهاب عن قانون القومية من الناحية القانونية والمستقبلية لمواطني البلاد أبناء الأقلية العربية ولاقت كلمته اعجاب وتفاعل جمهور المحامين لأهمية الموضوع على الساحة الإسرائيلية.وتحدث وزير العدل الوزير امير اوحنا عن الجهاز القضائي قائلا ان الطريق الى اضعاف الجهاز القضائي هي عدم اسماع الانتقادات الهامة والمهنية وسأقوم بالأيام القريبة بإقامة لجنة للامتحانات التأهيلية براسة القاضي دافيد حيشين .مريام نئور رئيسة المحكمة العليا :" ليس سرا ان هنالك علاقة مهنية قوية تربط نقابة المحامين بالجهاز القضائي في البلاد ويجب علينا ان نقوي وننمي هذه العلاقة والتي تحافظ على استمرارية الجهاز القضائي نحو افق واضح ومستقبل افضل للجهاز القضائي على الرغم من اختلاف وجهات النظر عند بعض الأطراف واسمحوا لي ان أتمنى لكم سنة قضائية ناجحة.