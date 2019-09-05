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اهالي أطفال بستان المدرسة الزراعية عرابة يغلقون المدرسة احتجاجا على الشارع الترابي والبلدية تستجيب



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق






قام اهالي اطفال بستان مدرسة زراعية عرابة باغلاق المدرسة احتجاجا على الشارع الترابي عند مدخل المدرسة الذي يتسبب باضرار للسيارات المارة وتناثر وتتطاير الحجارة على الجيران والمشاه .

وقد حضر المربي عمر نصار رئيس بلدية عرابة لمعالجة الامر وفي الحال تم الاتفاق مع مقاول لتعببيد الشارع وباشر العمل حالا ومن المتوقع تعبيده غدا صباحا.


رئيس البلدية عمر واكد :نحن نتفهم مطالب الاهالي  ونعمل على انهاء المعاناة للاهالي والجيران واتفقنا مع مقاول  تعبييد الشارع اليوم وانهائه غدا ان شاء الله.




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