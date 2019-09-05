اهالي, أطفال, بستان, المدرسة, الزراعية, عرابة, يغلقون, المدرسة, احتجاجا, على, الشارع, الترابي, والبلدية, تستجيب,

قام اهالي اطفال بستان مدرسة زراعية عرابة باغلاق المدرسة احتجاجا على الشارع الترابي عند مدخل المدرسة الذي يتسبب باضرار للسيارات المارة وتناثر وتتطاير الحجارة على الجيران والمشاه .وقد حضر المربي عمر نصار رئيس بلدية عرابة لمعالجة الامر وفي الحال تم الاتفاق مع مقاول لتعببيد الشارع وباشر العمل حالا ومن المتوقع تعبيده غدا صباحا.رئيس البلدية عمر واكد :نحن نتفهم مطالب الاهالي ونعمل على انهاء المعاناة للاهالي والجيران واتفقنا مع مقاول تعبييد الشارع اليوم وانهائه غدا ان شاء الله.