حريق, في, غرفة, مدير, مدرسة, الحلف, الابتدائية, واضرار, جسيمة,

طواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى المكان واتضح ان الحريق شب في غرفة مدير المدرسة وانتشر الى بعض الغرف الى جانب تحطيم حمامات في المدرسه .طواقم الاطفاء والانقاذ عملت على اخماد الحريق ومنع انتشاره .يجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بما في ذلك امكانية اضرام متعمد.

شب حريق فجر اليوم الخميس في مدرسة الحلف الابتدائية .

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