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حريق في غرفة مدير مدرسة الحلف الابتدائية واضرار جسيمة



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شب حريق  فجر اليوم الخميس في مدرسة الحلف الابتدائية . 


طواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى المكان واتضح ان الحريق شب في غرفة مدير المدرسة وانتشر الى بعض الغرف الى جانب تحطيم حمامات في المدرسه .


طواقم الاطفاء والانقاذ عملت على اخماد الحريق ومنع انتشاره .يجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بما في ذلك امكانية اضرام متعمد.




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