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منع وفد مشايخ دروز من دخزل سوريا عبر معبر الاردن



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منع وفد مشايخ دروز من دخزل سوريا عبر معبر الاردن




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