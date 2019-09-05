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منع وفد مشايخ دروز من دخزل سوريا عبر معبر الاردن
2019-09-05 08:55:04
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منع وفد مشايخ دروز من دخول سوريا عبر معبر الاردن
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