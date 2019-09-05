تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-05 09:24:50 حريق في غرفة مدير مدرسة الحلف الابتدائية واضرار جسيمة |  2019-09-05 08:46:53 السلطة الفلسطينية تتوجه لمحكمة التحكيم الدولي لاسترداد أموالها من اسرائيل |  2019-09-05 08:45:30 واشنطن تعترف بعرض الملايين على قبطان ناقلة النفط الإيرانية لاحتجازها |  2019-09-05 08:44:22 عودة يتراجع عن استعداده للانضمام إلى حكومة برئاسة غانتس |  2019-09-05 08:29:16 فيديو وصور -منع أكثر من 150 شيخاً درزياً من البلاد السفر لسوريا عبر معبر الشيخ حسين واجواء متوترة مشحونة |  2019-09-05 05:43:26 نتنياهو إلى موسكو لمقابلة بوتين قبل انتخابات الكنيست |  2019-09-05 05:39:31 الطقس: انخفاض طفيف آخر على الحرارة |  2019-09-05 05:31:34 الحريري: حزب الله مشكلة إقليمية |  2019-09-04 22:56:01 يوفنتوس يخطط للانقضاض على هدف الريال واليونايتد |  2019-09-04 22:54:52 8 فوائد صحية لتناول اللوز يومياً.. تعرف عليها |  2019-09-04 22:53:48 نتنياهو : سنبقى في مدينة الخليل الى الابد ولن نتخلى عن حقوقنا |  2019-09-05 00:01:55 وفاة نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي |  2019-09-04 23:50:03 لبنان تقرر زيادة اعداد الجنود في منطقة عمليات اليونيفيل |  2019-09-04 22:51:52 مجلس كفركنا المحلي يستقبل طلاب الصف الأول في مدارس البلدة ويقدم لهم هدية صحية |  2019-09-04 17:51:00 لأول مرة: تعيين الضابط نايف زيادنة من النقب رئيسًا لقسم التحقيقات في لواء الجنوب بسلطة الاطفاء والانقاذ |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

منة فضالي بمايوه من قطعتين.. وتثير ضجة بتسريحة شعرها



  |     |   اضافة تعليق



مؤخراً أنهت منة إجازتها الصيفية التي كانت تقضيها بالساحل الشمالي لتعود مرة أخرى إلى أعمالها، حيث تواصل تصوير فيلم “ماكو” بالمشاركة مع نيقولا معوض، ناهد السباعي، خالد ‏أنور، سارة الشامي، وهو من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، ولم يتم تحديد الموعد النهائي لعرضه‎.‎



نشرت منة عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، مجموعة من الصور، التي ظهرت فيها بإطلالة غريبة عليها لم يعتدها الجمهور، وهو ما أثار الجدل بين متابعيها، حيث ارتدت ملابس ‏كاجوال وظهرت بتسريحة شعر “كيرلي”.
 وظهر في الصور أنها التقطت داخل إحدى الحارات الشعبية، وعلقت على الصور بقولها، “طريق سقارة المريوطية كوبري شبرامنت.. أول يوم تصوير في الفيلم الجديد”، وهو الفيلم الذي تقوم بتصويره بالتوازي مع فيلم “ماكو” حيث تجسد فيه دور فتاة تدعى “منال”، ولم ‏تعلن عن باقي التفاصيل.‏




كلمات متعلقة

منة, فضالي, بمايوه, من, قطعتين.., وتثير, ضجة, بتسريحة, شعرها,

تابعونــا

انتهاء الخلاف بين وائل كفوري وأنجيلا بشارة انتهاء الخلاف بين وائل كفوري وأنجيلا بشارة 2019-09-04 | 15:52:57

كشف مصدر مقرب من الفنان اللبناني ” وائل كفوري ” وطليقته ” أنجيلا بشارة ” عن...

كاريس بشار تتخلّى عن باسل خياط لأجل تيم حسن؟ كاريس بشار تتخلّى عن باسل خياط لأجل تيم حسن؟ 2019-09-04 | 14:22:30

أعلنت الممثلة السورية #كاريس_بشار عن انضمامها لمسلسل “العميد” حيث ستشارك الممثل...

صحن كفته ورز كاد أن يودي بحياة الفنان سعد رمضان !!!!! صحن كفته ورز كاد أن يودي بحياة الفنان سعد رمضان !!!!! 2019-09-04 | 13:01:47

تعرض الفنان اللبناني ” سعد رمضان ” يوم أمس الثلاثاء لوعكة صحية مفاجئة كادت ان...

“كلسون” عمرو دياب يسبب أزمة في مصر والجمهور يسخر منه “كلسون” عمرو دياب يسبب أزمة في مصر والجمهور يسخر منه 2019-09-04 | 10:31:27

حدث الفنان المصري ​عمرو دياب​ أزمة كبيرة في مصر ، على إثر حفله الذي أحياه مؤخراً...

حاتم العراقي يتخطى المليون ونصف مشاهدة في كليب أول غرامي حاتم العراقي يتخطى المليون ونصف مشاهدة في كليب أول غرامي 2019-09-04 | 08:53:17

نجاح جديد يضيفه عندليب الأغنية العراقية الفنان حاتم العراقي في مسيرته الغنائية،...

أسيل عمران عن مشهد القبلة بمسلسل ” ماذا لو ” : ” لم يكن موجودا وأنا من أضفته “ أسيل عمران عن مشهد القبلة بمسلسل ” ماذا لو ” : ” لم يكن موجودا وأنا من أضفته “ 2019-09-03 | 17:37:05

خرجت الفنانة السعودية ” أسيل عمران ” بتصريحات من خلال حوارها في برنامج ” The Insider...

نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بفستانٍ أزرق في حفل زفاف نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بفستانٍ أزرق في حفل زفاف 2019-09-03 | 15:50:38

سرقت الممثلة ​نادين نسيب نجيم​ الأنظار في حفل زفاف صديقتها ​نانسي نصر الله​،...

علي جابر عن “عروس بيروت”: “بداية تجربة كبيرة” علي جابر عن “عروس بيروت”: “بداية تجربة كبيرة” 2019-09-03 | 14:01:54

وصف علي جابر، مدير عام مجموعة mbc، مسلسل “عروس بيروت” بأنه بداية تجربة كبيرة. ...

محمد عساف يطرح أغنيته الجديدة ” كرمالك إنت ” محمد عساف يطرح أغنيته الجديدة ” كرمالك إنت ” 2019-09-03 | 12:36:01

طرح الفنان الفلسطيني ” محمد عساف ” أغنيته الجديدة بعنوان ” كرمالك إنت ” وهي تتر...

يسرا في جلسة تصوير كلاسيكية تجمعها بصبا مبارك يسرا في جلسة تصوير كلاسيكية تجمعها بصبا مبارك 2019-09-03 | 11:59:58

خضعت الفنانة المصرية يسرا لجلسة تصوير جديدة لصالح واحدة من المجلات العربية،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كفر قاسم اطلاق نار اصابتان خطيرة متوسطة فتاة علاقة مع خالها تلد ابن منطقة القدس يحدث في البلاد الطيبي تاريخ الكنيست انزال وزير عن المنصة لثلاثاء اضراب عام شامل الوسط العربي يشمل المدارس المتابعة قرار الالتزام مظاهرة قطرية سخنين تمديد اعتقال شابين يافة تنفيذ عملية طهن مجدال هعيمك سكين مصرع شاب تصادم حادث طرق مروع مدخل مدينة رهط شاحنة سيارة خصوصية عطار الملاحي دهس فتى حوره دورية شرطة العائلى تتهم الشرطة فرار هرب سائق أمر هدم بيت عائلة خميس محمود الحسينية قرية مناشدة محمد سلمان ابو حامد الكسيفة ارتفاع شجار ضحايا الكسيفة عائلي بث مباشر : ليفربول و ستوك سيتيمحمد سرحان قطار سكة الحجاز مدينة حيفا بيسان مشاركة رحلة عودة هدوء حذر في المسجد الاقصى المبارك القدس شهداء صلاة الغائب خديجة ابو غزالة اخصائية اجتماعية ام الفحم اطلاق نار تظاهرة تضامن مقر شرطة ام الفحم اصابة خطيرة ابو سنان سيارة حادث طرق مروع اسعاف شرطة اصابة عمال 8 جراء سقوط رافعة معدات ورشة تل ابيب مستشفى شرطة تحقيق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com