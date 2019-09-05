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تعتبر المكسرات أحد العناصر الغنية بالبروتين الذي يحتوي على قيمة غذائية عالية و...
وجد علماء من جامعة ولاية ميشيغان، درسوا الوظيفة المعرفية لأكثر من 15 ألف فرد عانوا...
وجدت دراسة جديدة أن السرطان بدأ يتسبب في قتل المزيد من الناس بمعدل أعلى من أمراض...
وجدت دراسة جديدة أننا جميعا نلتهم نحو 73 ألف قطعة صغيرة من البلاستيك كل عام من خلال...
التفاح من أشهر الفواكه حول العالم، ويرجع ذلك إلى مجموعة الفوائد الصحية الرائعة...
كثيراً ما نسمع عن أمراض معينة تتسبب بها القطط إذا كانت متواجدة بشكل دائم في...
توصل علماء معهد كارولنسكا السويدي، إلى استنتاج مفاده أن النساء يتمتعن بذاكرة...
كشف خبراء مجتمع السكري العالمي The Global Diabetes Community الأعراض الأولية لمرض السكري، التي...
تفيد التقارير الطبية بأن 80 بالمائة من حالات السرطان يتم تشخيصها بعد الـ 55، وأنه...
لطالما كان السكر من المنتجات الضرورية للجسم، إلا أن اختلاف أنواعه في الأسواق...