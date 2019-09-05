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ميسي يتفوق على رونالدو في "فيفا 20".. وتقييم صلاح يرتفع



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تفوق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، في النسخة الجديدة للعبة "فيفا 20"، التي ستصدر بعد أيام قليلة.



ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن عشاق لعبة كرة القدم التفاعلية سيستقبلون النسخة الجديدة من لعبة "فيفا 20" الشهيرة يوم الـ27 من شهر سبتمبر الجاري.


وتابعت أن التسريبات أظهرت تفوق ميسي على رونالدو من ناحية تقييم الطاقات، حيث تصدر نجم برشلونة قائمة أكثر اللاعبين مهارة بـ94 نقطة (نفس تقييم السنة الماضية)، فيما تراجعت طاقة "الدون" بنقطة واحدة عن الموسم الماضي (93)، الأمر الذي جعله في المركز الثاني.


وكان اللاعبان معا يتقاسمان المركز الأول، في "فيفا 19"، بـ94 نقطة.




من جهة أخرى، ارتفع تقييم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بنقطة واحدة، حيث أصبح في رصيده 90 نقطة، الأمر الذي يجعله ضمن الخمسة الأوائل، خلف كل رونالدو وميسي، ثم نيمار دا سيلفا (92 نقطة)، وإدين هازارد (91 نقطة).


وتم، خلال الأيام الماضية، الإعلان عن ثلاثة أغلفة للعبة، تصدرت صورة فان دايك الأول، بينما حمل الثاني صورة نجم فريق ريال مدريد الإسباني، الدولي البلجيكي إيدن هازارد. وجاء الغلاف الثالث لأساطير اللعبة وحمل صورة زين الدين زيدان بقميص منتخب فرنسا.


جدير بالذكر أن لعبة "فيفا" الإلكترونية هي لعبة كرة القدم المعتمدة الوحيدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويتم تطويرها من طرف شركة "EA Sports".




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